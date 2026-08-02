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'শুধু জয় নয়, আমাকেও অপমান! ওঁর বাড়ি গিয়ে কথা বলব'

Taslima Nasrin: 'আমি বিশ্বাস করতে চাই, এই সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। অন্য যাঁদের ভিন্নমত, তাঁরাও যে মত প্রকাশ করতে পারেন। রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সকলেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:21 PM IST
'শুধু জয় নয়, আমাকেও অপমান! ওঁর বাড়ি গিয়ে কথা বলব'
Image Credit: জয়কে মঞ্চে উঠতে &#039;বাধা&#039;! মুখ খুললেন তসলিমা নাসরিন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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