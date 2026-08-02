'শুধু জয় নয়, আমাকেও অপমান! ওঁর বাড়ি গিয়ে কথা বলব'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শুধু জয় নয়, আমাকেও অপমান করা হয়েছে'। রবীন্দ্র সদন কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন তসলিমা নাসরিন। বললেন, 'আমি আজ বা কাল ওর বাড়িতে গিয়ে কথা বলব'।
'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য'র লেখিকা বলেন, 'আমার তো খারাপ লাগবেই, খারাপ লেগেছে। আমি তো ডেকেছিলাম। আমি তো বাক স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম। আমি বিশ্বাস করতে চাই, এই সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। অন্য যাঁদের ভিন্নমত, তাঁরাও যে মত প্রকাশ করতে পারেন। রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সকলেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে'।
প্রায় দু'দশক পার। বাম আমলে যে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, বিজেপি জমানায় সেই বাংলাতেই ফিরলেন তসলিমা নাসরিন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি সুখের হল না। গতকাল, শনিবার রবীন্দ্র সদনে 'সেক্যুলার মিশন' সংগঠনের আয়োজনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান মুখই ছিলেন বাংলাদেশের তসলিমা।
কবি জয় গোস্বামীকে অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তসলিমা নিজেই। কিন্তু সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কবি যখন মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই শুরু হয় তুমুল হইচই। চরম কটু কথা শুনতে হয় বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ জয়কে। দর্শকরা স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, তাঁরা জয়ের কোনও কথাই শুনতে রাজি নন। প্রবল বিক্ষোভের মুখে শেষপর্যন্ত দর্শকাসনে ফিরে যান জয়। ঘটনাকে কেন্দ্র সাময়িক বিশৃঙ্খলাও তৈরি হয়। আয়োজকদের চেষ্টায় ফের স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।
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