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'এত মানুষের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন না হাসিনা', স্পষ্ট বার্তা তসলিমার

Taslima Nasrin: 'শুধু ষড়যন্ত্রের কথা বললে ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। নিজের ভুল স্বীকার করা দুর্বলতা নয়; একজন নেতার সবচেয়ে বড় সাহস'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:31 PM IST
'এত মানুষের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন না হাসিনা', স্পষ্ট বার্তা তসলিমার
Image Credit: হাসিনাকে বার্তা তসলিমার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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