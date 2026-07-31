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'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা যাত্রা...', ২০ বছর পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিন, নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার

Taslima Nasrin returns Kolkata: ২০০৭ সালে তাঁর উপন্যাস ‘দ্বিখণ্ডিত’ ঘিরে বিতর্ক এবং প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন বামফ্রন্ট জমানায় কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তসলিমা। তারপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ১৯টি বছর। বহু আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে শহরে ফিরছেন লেখিকা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:54 AM IST
'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা যাত্রা...', ২০ বছর পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিন, নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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