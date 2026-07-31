'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা যাত্রা...', ২০ বছর পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিন, নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার

মৌমিতা চক্রবর্তী: প্রায় দুই দশক পর আবারও প্রিয় শহর কলকাতায় পা রাখছেন বিতর্কিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। আগামী ১ আগস্ট শহরের রবীন্দ্র সদনে 'সেকুলার মিশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। শুক্রবার সকালে লাল পাড় সাদা শাড়ি ও রোদচশমা পরা একটি বাঙালিয়ানা লুকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে তসলিমা লেখেন, "আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।"
বিতর্ক, শহর ছাড়ার স্মৃতি ও নতুন হোর্ডিং
২০০৭ সালে তসলিমার লেখা উপন্যাস ‘দ্বিখণ্ডিত’কে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কলকাতা। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং প্রবল বিক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হন লেখিকা। বলা ভাল, কলকাতায় তীব্র বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে তৎকালীন সরকার তাঁকে রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে রাজ্যে সরকার বদল হলেও এতদিন তাঁর আর কলকাতায় ফেরা সম্ভব হয়নি।কলকাতায় ফেরার আনন্দে শহরজুড়ে তাঁর বহু পোস্টার ও হোর্ডিং পড়েছে। অতীতে তাঁর লেখা মেগাসিরিয়াল 'দুঃসহবাস'-এর হোর্ডিং সরিয়ে নেওয়া ও সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তসলিমা বলেন, এবার তাঁর আসার হোর্ডিং খুলে নেওয়া হয়নি, আর এটাই বাকস্বাধীনতার আসল জয়।
নিরাপত্তা ও রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা
তসলিমা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেবল আমন্ত্রণের কারণে নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিচ্ছে বলেই তাঁর পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় তিনি আসতে পারতেন না উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের প্রতি প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন লেখিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় লাল পাড় সাদা শাড়িতে বাঙালিয়ানা সাজের ছবি পোস্ট করে তসলিমা লেখেন, "আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম।" দীর্ঘ নির্বাসনের পর এই শহর তাঁকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার যে আনন্দ দিয়েছে, তাকে জীবনের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি।
তসলিমার ফেরা নিয়ে বাম নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া
তসলিমা নাসরিনের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে সিপিআইএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'একজন সম্মানিত বিদেশি নাগরিক ও লেখিকা হিসেবে তিনি ভারতে কোথায় থাকবেন তা কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনের বিষয়, তবে তাঁকে কলকাতায় স্বাগত জানানো হচ্ছে। চাইব তাঁর এখানকার দিনযাপন শান্তিপূর্ণ হবে। বাম জমানায় তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে বিকাশ রঞ্জন বলেন, এই দাবিটি ‘অসত্য’ ও ‘কল্পনাপ্রসূত’। তাঁর দাবি, তৎকালীন সময়ে কলকাতায় যে মৌলবাদী অশান্তি তৈরি হয়েছিল মূলত তৃণমূ কংগ্রেসের নেতৃত্বে। সেই পরিস্থিতিতে তসলিমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাঁকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ এক বিদেশি নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়াটাই বেশি জরুরি ছিল।' তবে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না থাকায় এবং কোনও অনভিপ্রেত বিতর্ক না বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে যাবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন।
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