'আমাকে কি বিজেপি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে'? বামদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমা নাসরিনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমার কলকাতায় যাওয়া নিয়ে এই মিথ্যে প্রচার কেন'? ফেসবুকে পোস্টে রাজ্যের পূর্বতন বাম সরকারকে রীতিমতো তুলোধনা করলেন তসলিমা নাসরিন। লিখলেন, 'এই বামরা কি কোনও দিন মানুষ হবেন না? আর কত দিন তাঁরা প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে জিহাদিদের ভাষায় কথা বলে যাবেন'?
দীর্ঘ দুই দশকের অপেক্ষার অবসান। সমস্ত বাধা-বিপত্তি এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন পেরিয়ে ফের তিলোত্তমায় পা রাখছেন মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিসম প্রতীক, প্রখ্যাত কবি ও লেখিকা তসলিমা নাসরিন। আগামী ১ আগস্ট, শনিবার, কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হতে চলেছে এক অনুষ্ঠান।
ফেসবুকে পোস্টে তসলিমা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে ‘সেকুলার মিশন’ নামে একটি সংগঠন। সংগঠনটির কর্ণধার একজন প্রগতিশীল মুসলমান—ওসমান গণি মল্লিক। আমাকে কি বিজেপি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে? না। আমাকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ে যাচ্ছে? না। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকার শুধু আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। আমি যে রাজ্যেই যাই, সেখানে যে রাজনৈতিক দলেরই সরকার থাকুক না কেন, সেই সরকারই আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এটাই স্বাভাবিক প্রশাসনিক দায়িত্ব'।
তসলিমার আরও লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাম নেতা আমাকে দোষ দিচ্ছেন—আমি কেন কলকাতায় যাচ্ছি! তাঁরা আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়েছিলেন; এখন আমি সেই রাজ্যে পা রাখা মানেই নাকি আমি হিন্দুত্ববাদী, আমি বিজেপি আরএসএস। আমি সিপিআইএম সরকারের আমন্ত্রণে বহুবার কেরালায় গিয়েছি। সেখানকার বাম নেতারা আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন, সম্মান জানিয়েছেন, আমার জন্য জেড প্লাস নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। তখন কলকাতার এই বাম নেতারা কি আমাকে ‘বামপন্থী’ বলে গালি দিয়েছিলেন, নাকি আনন্দে চুমু খেয়েছিলেন? তখন তো তাঁরা দিব্যি চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমার বেলায় তাঁদের চোখ কখনও খোলে কি'? আমার কলকাতায় যাওয়া নিয়ে এই মিথ্যে প্রচার কেন? ১৮ বছর ৮ মাস ১০ দিন পর মাত্র দু’দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি—তাতেই তাঁদের গায়ে জ্বালা ধরছে'!
রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বামেরা। ২০০৫ সালে কলকাতায় বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তসলিমা। এর ঠিক দু'বছর পর, ২০০৭ সালে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে কার্যত জোরপূর্বক কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।
তসলিমার বক্তব্য, 'আসলে আমরা যারা মুসলিম সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে চাই, মুসলিমদের শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে চাই, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও বর্বরতা থেকে মুক্ত করতে চাই, নারীর সমানাধিকার ও মানবাধিকার চাই, বৈষম্যমূলক ইসলামী আইনের বদলে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রণীত আধুনিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই—বাম নেতাদের অনেকেই তা সহ্য করতে পারেন না' ।
তসলিমার কথায়, 'মুক্তচিন্তা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা—এসবকে এই বাম আঁতেলরা নিজেদের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেন না। আসলে আমার একটিই দোষ—তাঁরা ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, আমি করি না। ইসলামের সমালোচনা করার অধিকারকে তাঁরা বাক্স্বাধীনতা বলে মানতে পারেন না। তাঁদের যাবতীয় উদারতা ইসলামের দরজায় এসে শেষ হয়ে যায়'।
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