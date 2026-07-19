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'আমাকে কি বিজেপি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে'? বামদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমা নাসরিনের

Taslima Nasrin:   'এই বামরা কি কোনও দিন মানুষ হবেন না? আর কত দিন তাঁরা প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে জিহাদিদের ভাষায় কথা বলে যাবেন'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 19, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:48 PM IST
'আমাকে কি বিজেপি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে'? বামদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমা নাসরিনের
Image Credit: বিস্ফোরক তসলিমাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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