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বিগ ব্রেকিং: বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী! স্পষ্ট বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

Tata Group Bengal return:  'টাটাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয় সুপ্রিম কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনালে যা রায় ছিল তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'টাটা আমাদের রাজ্যে রয়েছে। টাটা আমাদের রাজ্যে আসবেও'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:10 PM IST
বিগ ব্রেকিং: বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী! স্পষ্ট বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর
Image Credit: বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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