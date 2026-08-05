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মুম্বইতে বসেই 'পাকা ডিল'! বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী?

Tata West Bengal return: সূত্রের খবর, সম্প্রতি মুম্বইতে গিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে করেছে শিল্প দফতরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা হয়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:57 PM IST
মুম্বইতে বসেই 'পাকা ডিল'! বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী?
Image Credit: বদলের বাংলায় ফিরছে টাটা গোষ্ঠী?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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