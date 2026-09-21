Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে? চাঞ্চল্যকর তথ্য...

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে? চাঞ্চল্যকর তথ্য...

teacher recruitment scam:  ইডির কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। FIR-র কপিও  দেখতে চেয়েছে আদালত। ২৬ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:28 PM IST
শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে? চাঞ্চল্যকর তথ্য...
Image Credit: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট! আগামী রবিবার থেকেই...
2
3
4
5