/শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে? চাঞ্চল্যকর তথ্য...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা আবাসনে প্রকল্পে? ইডির কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। FIR-র কপিও দেখতে চেয়েছে আদালত। ২৬ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।
রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। ২০১১ সালে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আবাসন প্রকল্পে চুক্তি হয় তত্কালীন রাজ্য সরকারের। প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু প্রকল্প শেষে নিয়মাফিক গ্রাহকদের ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।
এদিকে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। চার্জশিটে দাবি, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে আবাসন প্রকল্পে। সেই সূত্রে এবার ইডি-র কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।
এসবের মাঝেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে চিঠি দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। চিঠিতে তিনি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নিজের জানা তথ্য তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সামনে তুলে ধরতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন বলে দাবি। সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায়ের এই চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে চিঠিতে করা অভিযোগগুলি সন্তুর বক্তব্য বা দাবি হিসেবেই দেখা হচ্ছে; সেগুলি আদালতে প্রমাণিত তথ্য নয়।
চিঠিতে কী দাবি সন্তুর?
চিঠিতে সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২০১৭ সালে বেহালায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাসভবন এবং নিউ আলিপুরে Leaps & Bounds-এর অফিসে টাকা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এই টাকা দেওয়ার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেনের যোগ ছিল। সন্তুর চিঠির দাবি অনুযায়ী, তিনি নিজে ২২ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'আমি ২২ লক্ষ টাকা এবং কুন্তল ঘোষ ৩.২৮ কোটি টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলাম। মোট প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা দুটি কালো রঙের ব্যাগে করে নিউ আলিপুরের Leaps & Bounds-এর অফিসে নিয়ে গিয়ে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
অভিষেকের নাম কেন?
সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মনমতো টাকা না পাওয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইডিকে দেওয়া চিঠিতে সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সামনে নিজের জানা সম্পূর্ণ ও সত্য তথ্য প্রকাশ করার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিজের ভূমিকা-সহ তিনি যে তথ্য জানেন, তা তদন্তকারীদের সামনে তুলে ধরে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বলে চিঠির বিষয়বস্তু থেকে দাবি করা হচ্ছে। এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হবে কি না, তা সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। রাজসাক্ষী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও আদালতের ভূমিকা থাকে।
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