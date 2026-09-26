/‘৬টি প্রশ্ন ভুল’, মামলা করিয়ে অযোগ্যদের চাকরির টোপ? ৫০ হাজার তোলার অভিযোগ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ‘প্রশ্ন ভুল’কে হাতিয়ার করে টাকা তোলার অভিযোগ সামনে এল। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে পরীক্ষার ছয়টি প্রশ্ন ভুল হওয়ার বিষয় এবং সেই প্রশ্নের জন্য অতিরিক্ত নম্বর চেয়ে আদালতে মামলা। তদন্তে উঠে আসা তথ্যের উল্লেখ করে দাবি করা হচ্ছে, কিছু অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীকে বোঝানো হয়েছিল, পরীক্ষার ছয়টি প্রশ্ন ভুল বলে আদালতে মামলা করা হলে তাঁরা অতিরিক্ত ৬ নম্বর পেতে পারেন। সেই অতিরিক্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগও তৈরি হতে পারে বলে তাঁদের বলা হয়েছিল। কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত চার্জশিটে এই ধরনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে এই বার্তা ছড়ানো হয়েছিল যে, ছয়টি প্রশ্ন ভুল প্রমাণিত হলে আদালতের নির্দেশে তাঁরা ৬ নম্বর পেতে পারেন।
কীভাবে টাকা তোলার অভিযোগ?
এই পুরো প্রক্রিয়ায় মামলা করার জন্যও টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি অনুযায়ী, প্রত্যেক অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে মামলা করার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, মামলায় সাফল্য এলে ছয়টি প্রশ্নের জন্য ৬ নম্বর পাওয়া যাবে এবং সেই নম্বরের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ তৈরি হতে পারে। এরপর আদালত যদি ৬ নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে নিয়োগপত্র বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাইয়ে দেওয়ার নাম করেও ফের টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে সন্তুর দাবি।
আদালতকে কীভাবে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ?
সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর দাবি, তৎকালীন রাজ্য সরকারের এক উচ্চপদস্থ আইনজীবীকে ‘সাহেব’-এর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল কীভাবে এই মামলা আদালতে লড়তে হবে। পাশাপাশি, পর্ষদের এক আইনজীবীও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে সন্তুর দাবি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পুরো বিষয়টি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে আদালত ছয়টি প্রশ্ন ভুল ধরে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে এই দাবিগুলি সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য ও তদন্তে ওঠা অভিযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
২০১৮ সালের মামলার সঙ্গে যোগ?
এই অভিযোগের সূত্র হিসেবে ২০১৮ সালের একটি মামলার প্রসঙ্গও সামনে এসেছে। ওই সময় ছয়টি প্রশ্ন ভুল সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। অভিযোগ, সেই পুরনো মামলার নজিরকেই কাজে লাগিয়ে নতুন করে অযোগ্য প্রার্থীদের মামলা করানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, মামলার মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর আদায় এবং পরে নিয়োগের সুযোগ দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করা। তবে এই পুরো বিষয়টি নিয়েই তদন্ত চলছে। কারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কতজন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং আদালতে কোনও তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন বা বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল কি না—সেসব প্রশ্নের উত্তর তদন্ত ও আদালতের পরবর্তী প্রক্রিয়াতেই স্পষ্ট হবে।
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