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‘৬টি প্রশ্ন ভুল’, মামলা করিয়ে অযোগ্যদের চাকরির টোপ? ৫০ হাজার তোলার অভিযোগ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে টাকা তোলার অভিযোগ সামনে এসেছে। সিবিআইয়ের চার্জশিটে কুন্তল ঘোষকে ঘিরে ‘ছয়টি প্রশ্ন ভুল’ সংক্রান্ত মামলার উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অভিযোগ, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বোঝানো হয়েছিল, ওই ছয়টি প্রশ্নের জন্য মামলা করলে আদালতের নির্দেশে ৬ নম্বর পাওয়া যেতে পারে এবং তার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 26, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:06 PM IST
‘৬টি প্রশ্ন ভুল’, মামলা করিয়ে অযোগ্যদের চাকরির টোপ? ৫০ হাজার তোলার অভিযোগ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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