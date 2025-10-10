India Post Revolution: ডাক বিভাগেও প্রযুক্তির বিপ্লব! OTP ডেলিভারি, সহজে পার্সেল বুকিং, কী কী বদল এল?
India Post Updates:ভারতের ডাক বিভাগ প্রযুক্তিনির্ভর 'অ্যাডভান্সড পোস্টাল টেকনোলজি ২.০'-এর মাধ্যমে স্পিড পোস্ট পরিষেবাতে OTP-ভিত্তিক ডেলিভারি ও রেজিস্ট্রেশনের মতো অতিরিক্ত সুরক্ষার বৈশিষ্ট্য এনেছে। পাশাপাশি, জাতীয় ডাক সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে বাংলায় 'ডাকঘর রপ্তানি কেন্দ্র' ও 'মোবাইল পার্সেল ভ্যান' চালু করে ব্যবসায়ীদের সহায়তা এবং শিশুদের আধার আপডেটে বিনামূল্যে পরিষেবা দিয়ে গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার উপর জোর দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডাক বিভাগ মানেই কি কেবল চিঠি আদান-প্রদান? সেই ছবিটা দ্রুত বদলাচ্ছে। দেশজুড়ে প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার মাধ্যমে এক বিরাট পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল ভারতীয় ডাক বিভাগ। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (UPU)-এর প্রতিষ্ঠা স্মরণে সম্প্রতি ৬ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হল জাতীয় ডাক সপ্তাহ ২০২৫ । এই সপ্তাহেই গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবা, আধুনিকীকরণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে (Financial Inclusion) আরও জোরদার করার বার্তা দিল সরকার।
আরও পড়ুন: Donald Trump on H-1B Visa: ট্রাম্পের রাগ আরও টগবগে! H1B ভিসায় ১ কোটি টাকা নিয়েও খুশি নন, আরও ভয়ানক কড়াকড়ির পথে...
'অ্যাডভান্সড পোস্টাল টেকনোলজি ২.০'-এর হাত ধরে কী পরিবর্তন এল?
অধিক নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও গ্রাহক-সুবিধার লক্ষ্যে ডাক বিভাগ তার ফ্ল্যাগশিপ পরিষেবা স্পিড পোস্ট (Speed Post)-এ একগুচ্ছ নতুন বৈশিষ্ট্য এনেছে। Advanced Postal Technology 2.0-এর অধীনে এই ডিজিটাল রূপান্তর (Digital Transformation)সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে পোস্টাল ব্যবস্থা আরও নিরাপদ ও স্বচ্ছ হচ্ছে ।
স্পিড পোস্টে সুরক্ষা ও সুবিধার নতুন মাত্রা
স্পিড পোস্ট পরিষেবার মান উন্নত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে।OTP-ভিত্তিক সুরক্ষিত ডেলিভারি: এবার থেকে পার্সেল গ্রাহকের কাছে পৌঁছনোর আগে একটি ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (OTP) ব্যবহার করা হবে। ডেলিভারি কর্মীর কাছে এই OTP নিশ্চিত করার পরেই বস্তুটি হস্তান্তর করা হবে । এই পরিষেবার জন্য প্রতি স্পিড পোস্ট আইটেমে (ডকুমেন্ট/পার্সেল) জিএসটি সমেত ₹৫ টাকা অতিরিক্ত মূল্য ধার্য হবে ।
রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা: সাধারণ রেজিস্ট্রেশন পরিষেবাটিকে এখন স্পিড পোস্টের সঙ্গে 'ভ্যালু-অ্যাডেড পরিষেবা' (Value-Added Service) হিসাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র প্রাপক অথবা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির কাছেই আইটেমটি নিরাপদে পৌঁছবে । এই বিশেষ সুরক্ষার জন্যও জিএসটি সমেত প্রতি আইটেমে ₹৫ টাকা চার্জ লাগবে ।
ডিজিটাল ব্যবস্থা: অনলাইনে বুকিং, অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা , রিয়েল-টাইম ডেলিভারি আপডেট এবং SMS-এর মাধ্যমে ডেলিভারি নোটিফিকেশন এখন স্পিড পোস্টের নতুন অংশ।
পরিবর্তিত ট্যারিফ: উল্লেখ্য, মূল্যবৃদ্ধি ও পরিষেবা বজায় রাখার জন্য স্পিড পোস্টের (ডকুমেন্টস) ট্যারিফ বা মাশুল যৌক্তিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে । নতুন ট্যারিফ কার্যকর হয়েছে ১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ।
বাংলার ব্যবসায়ীদের জন্য ‘ডাকঘর রপ্তানি কেন্দ্র’ ও ‘মোবাইল পার্সেল ভ্যান’ পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে (West Bengal Postal Circle) ব্যবসা এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবাকে আরও সহজ করতে দুটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ডাকঘর রপ্তানি কেন্দ্র (Dakghar Niryat Kendras বা DNK): স্থানীয় কারিগর, MSME, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের বিশ্ব বাজারে তাঁদের পণ্য পাঠাতে সাহায্য করার জন্য ডাকঘর রপ্তানি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে গ্যাংটক থেকে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত ৩২টি এই কেন্দ্র বর্তমানে কাজ করছে ।
মোবাইল পার্সেল ভ্যান (MPV): বাজারে ও ব্যবসায়িক এলাকায় সরাসরি পার্সেল বুকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল পার্সেল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এর ফলে পোস্ট অফিসে ভিড় কমার পাশাপাশি গ্রাহক, খুচরো বিক্রেতা এবং ব্যবসার জন্য পার্সেল বুকিং দ্রুত ও সহজ হয়েছে ।
আরোও পড়ুন: Fact Check On Pak Air To Air Missile: ভয়ংকর এয়ার টু এয়ার মিসাইল পাকিস্তানকে দিয়ে দিল আমেরিকা? ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে হইচই..
শিশুদের আধার আপডেটে বিশেষ ছাড
ডাক বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আধার সেবা (Aadhaar Seva)। UIDAI-এর নির্দেশে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের আধার আপডেট এখন বাধ্যতামূলক । এক বড় স্বস্তি দিয়ে ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের বায়োমেট্রিক আপডেট (যা আগে চার্জযোগ্য ছিল) ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে করার ঘোষণা করেছে UIDAI । জাতীয় ডাক সপ্তাহ উপলক্ষে এই সুবিধা দিতে স্কুলগুলিতে বিশেষ আধার ক্যাম্পও আয়োজন করা হচ্ছে ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)