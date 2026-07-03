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মন্দির দখল, দানপাত্র লুঠ, ২৬ লাখের তোলাবাজি! দেবরাজের অত্যাচারে শয্যাশায়ী সর্বস্বান্ত ৮৬-র বৃদ্ধ

Debraj chakraborty extortion: অভিযোগ, ২০২২ সাল থেকে বাগুইআটির প্রভাবশালী দেবরাজ চক্রবর্তীর নজর পড়ে এই মন্দিরে। শুরু হয় দফায় দফায় লাখ লাখ টাকা তোলাবাজি ও গায়ের জোরে দানপাত্র লুঠ। মোট ২৬ লাখ টাকা খুইয়ে চরম চাপে ২০২৩ সালে মাত্র ৭ লাখ টাকায় সাধের মন্দিরটি বিক্রি করতে বাধ্য হন বৃদ্ধ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST
মন্দির দখল, দানপাত্র লুঠ, ২৬ লাখের তোলাবাজি! দেবরাজের অত্যাচারে শয্যাশায়ী সর্বস্বান্ত ৮৬-র বৃদ্ধ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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