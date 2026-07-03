/মন্দির দখল, দানপাত্র লুঠ, ২৬ লাখের তোলাবাজি! দেবরাজের অত্যাচারে শয্যাশায়ী সর্বস্বান্ত ৮৬-র বৃদ্ধ

অয়ন ঘোষাল: দেবকুমার দাশগুপ্ত। বয়স এখন ৮৬ বছর। একসময় ‘দেবদাস গোস্বামী’ ছদ্মনামে একাধিক ধর্মীয় গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। কলকাতা বইমেলায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো তাঁর লেখা বই। আজীবন ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে বাগুইআটির দক্ষিণ জ্যাংরা এলাকায় পরম শ্রদ্ধায় গড়ে তুলেছিলেন একটি জগন্নাথ মন্দির। অম্বুবাচী থেকে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা থেকে উল্টোরথ— বছরভর ভক্তদের ভিড়ে গমগম করত সেই মন্দির চত্বর।
কিন্তু ২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া অত্যাচার ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধের সারা জীবনের সাধনা ধুলোয় মিশিয়ে দিল। আভিযোগের তির বাগুইআটির প্রভাবশালী নেতা তথা 'বাঘ' বলে পরিচিত দেবরাজ চক্রবর্তীর দিকে। অভিযোগ, ২০২২ সালে এই মন্দিরের ওপর নজর পড়ে দেবরাজের। তারপর থেকেই শুরু হয় অবাধ তোলাবাজি ও মানসিক নির্যাতন।
দানপাত্র থেকে লাখ লাখ টাকা লোপাট, বিক্রি হল মন্দির!
অভিযোগ, কখনও ৫ লাখ, কখনও ৮ লাখ— এভাবে দফায় দফায় টাকা দাবি করা হত দেবকুমার বাবুর কাছ থেকে। এমনকি গায়ের জোরে গোটা জগন্নাথ মন্দিরের দানপাত্র পর্যন্ত তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই করতে করতে বৃদ্ধের কাছ থেকে মোট ২৬ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় দেবরাজ ও তার দলবল। পরিস্থিতি এমন চরমে পৌঁছায় যে, ২০২৩ সালে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় সাধের জগন্নাথ মন্দিরটি মাত্র ৭ লাখ টাকায় অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন সর্বস্বান্ত দেবকুমার বাবু।
ঘরছাড়া মন্দির, হারিয়েছেন স্বাস্থ্যও
যেই মন্দিরকে ঘিরে বেঁচে ছিলেন, সেটি অন্যের হাতে চলে যাওয়ার শক নিতে পারেননি ৮৬ বছরের এই বৃদ্ধ। মাস তিনেকের মধ্যেই আক্রান্ত হন জটিল স্নায়ু রোগ এবং মানসিক ব্যাধিতে। বর্তমানে তিনি ‘পারকিনসন্স’ রোগে আক্রান্ত। সোজা হয়ে ৫ মিনিটের বেশি বসতে পারেন না, হারিয়েছেন স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতাও।
অ্যাকশনে পুলিস, গঠিত হলো ৬ জনের ‘সিট’
এদিকে দেবরাজ তদন্তে গঠিত হল স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ওঠা এই মারাত্মক তোলাবাজির মামলার তদন্তে এবার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা ৬ জনের ‘সিট’ গঠন করল বিধাননগর পুলিস কমিশনারেট। এই বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং ডিসি এবং স্থানীয় থানার আইসি। তাঁদের সাহায্য করার জন্য এই দলে রাখা হয়েছে থানার আরও ৪ জন অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারকে।