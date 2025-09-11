English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
TET Protest: 'আমরা আর পারছি না', নিয়োগের দাবিতে বিধানসভা অভিযানে টেট উত্তীর্ণরা, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে...

TET Protest:  'প্রাথমিকে ৫০ হাজার শূন্যপদে, ইন্টারভিউ নোটিশ চাই'। এসপ্ল্যানেড মেট্রো থেকে বেরিয়ে সোজা বিধানসভার গেটের সামনে চাকরিপ্রার্থীরা। গেটের বাইরে তুুমুল বিক্ষোভ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 11, 2025, 04:29 PM IST
TET Protest: 'আমরা আর পারছি না', নিয়োগের দাবিতে বিধানসভা অভিযানে টেট উত্তীর্ণরা, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে...

রণয় তেওয়ারি: 'আমরা আর পারছি না'। নিয়োগের দাবিতে ফের পথে ২০২২ সালে প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। বিধানসভা চত্বরে ধুন্ধমার কাণ্ড।

'প্রাথমিকে ৫০ হাজার শূন্যপদে, ইন্টারভিউ নোটিশ চাই'। SSC বিতর্কের মাঝেই বিধানসভা অভিযানে টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। অথচ পুলিসের কাছে আগাম কোনও খবরই ছিল না। সূত্রের খবর, এদিন প্রথমে শিয়ালদহে চলে আসেন চাকরিপ্রার্থীরা। তারপর মেট্রোয় সোজা এসপ্ল্যানেড। এরপরই খবর পান কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন কর্তা।

ঘড়িতে তখন  ১টা বেজে ১০ মিনিট। দুপুরে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামতে থাকেন শ'য়ে শ'য়ে চাকরিপ্রার্থী। এত সংখ্যা চাকরিপ্রার্থী যে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গিয়েছে, তা পুলিস আন্দাজই করতে পারেনি বলে খবর। মেট্রো স্টেশনে তখন হাতেগোনা কয়েকজন পুলিসকর্মীদের ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাঁদর দেখে কিছুক্ষণে মেট্রো স্টেশনেই দাঁড়িয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা।

শেষে মাইকিং করে যখন জায়গা খালি করে দিতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ, তখন রীতিমতো স্নোগান দিতে দিতে মেট্রো স্টেশন থেকে বাইরে বেরোতে শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর রানী রাসমনি রোডে পুলিসে ব্যারিকেড টপকে বিধানসভার দিকে কার্যত দৌড়তে শুরু করেন তাঁরা। বিধানসভার গেটের সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ। তখনও ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি পুলিস।

বেশি সময় অবশ্য সময় লাগেনি। পুলিস সূত্রে খবর, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ডিসি সেন্ট্রাল, ডিসি সাউথ, ডিসি পোর্ট। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে শুরু পুলিসবাহিনীও।  চেনে হিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় চাকরিপ্রার্থীদের। ধস্তাধস্তির মাঝেই একসময়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। বস্তুত, পুলিসের সামনে হাতজোড় করতে, এমনী পা ধরতেও দেখা যায় কাউকে কাউকে। গরমে অসুস্থও হয়ে পড়েন অনেকেই।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

