Durga Puja 2025: কলকাতায় এবার সবচেয়ে বড় রাবণ দহন!

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 26, 2025, 08:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গা পুজোর পর বিজয়া দশমীর দিন রাবণ দহনের মাধ্যমে অশুভ শক্তির বিনাশকে উদযাপন করতে চলেছে সল্ট লেক সাংস্কৃতিক সংসদ ও সানমার্গ। আগামী ২ অক্টোবর, সল্ট লেকের সেন্ট্রাল পার্কে বসতে চলেছে পূর্ব ভারতের বৃহত্তম এই রাবণ দহনের আসর।

ঐতিহ্য মেনে, এবারও প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ৬০ ফুটের বিশাল রাবণের মূর্তি, যার সঙ্গে দাহ করা হবে ৫০ ফুটের মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণের কুশপুতুল। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করা এই অনুষ্ঠানটি কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক রঙিন সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চোখ ধাঁধানো ফায়ার শোর মধ্য দিয়ে এই সন্ধ্যা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে এক করা।

সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের সভাপতি শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল জানান, "ভক্তি ও সমাজসেবার এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল বিজয়া দশমীর চেতনাকে সম্মান জানাচ্ছি না, বরং আমাদের সামাজিক উদ্যোগ, যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রচারও করছি।"

সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী ললিত বেরিওয়ালা বলেন, "আমাদের এই রাবণ দহন অনুষ্ঠানটি পূর্ব ভারতের বৃহত্তম উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শনার্থী ভিড় জমান। এবার সেন্ট্রাল পার্ক গ্রাউন্ডে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। ৬০ ফুটের রাবণের কুশপুতুল দহনের পাশাপাশি থাকবে মনোমুগ্ধকর ফায়ার শো। বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্পীরা এসে তাঁদের পারফরম্যান্স দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করবেন। প্রায় ২৫,০০০ মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

সংসদের সম্পাদক শ্রী অমিত পোদ্দার বলেন, "এই অনুষ্ঠানটি কলকাতার উৎসবের প্রতীক এবং সাংস্কৃতিক গর্বে পরিণত হয়েছে। আমরা সকল নাগরিক এবং অতিথিদের স্বাগত জানাই। পরিবার-পরিজন নিয়ে সবাই যাতে সুরক্ষিত এবং আনন্দময় পরিবেশে এই উৎসব উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, বসার জায়গা এবং অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"

রাবণ দহন ছাড়াও, অনুষ্ঠানে থাকবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাবারের স্টল এবং মজাদার কার্যকলাপ। এছাড়াও, ১ অক্টোবর থেকেই শুরু হবে এই উৎসবের আমেজ। প্রথম দিনে আয়োজিত হবে জমজমাট ডান্ডিয়া নাইট, যেখানে শহরের মানুষরা গারবা এবং ডান্ডিয়ার তালে নাচার সুযোগ পাবেন।

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

