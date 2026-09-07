Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /এবার দুর্গাপুজোয় কার্নিভাল নয়, ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

এবার দুর্গাপুজোয় কার্নিভাল নয়, ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

Durga Puja Carnival: ২০১৬ সালে তৃণমূল সরকারের আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে ‘দুর্গাপুজো কার্নিভাল’ শুরু করেন। ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে ‘মানবতার বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সেই কার্নিভালের জাঁকজমক বহুলাংশে বাড়ে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 07, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:47 PM IST
এবার দুর্গাপুজোয় কার্নিভাল নয়, ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিগ গুড নিউজ! পুজোর আগেই বিপুল ইনক্রিমেন্ট! কাদের একলাফে বাড়ল ৫০০০ টাকা? কেন উল
2
3
4
5