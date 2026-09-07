/এবার দুর্গাপুজোয় কার্নিভাল নয়, ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: গেরুয়া বঙ্গে প্রথম দুর্গাপুজো। আর সেই দুর্গাপুজোয় বড় খবর। এবার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হবে না। ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সূত্রে কার্নিভাল না হওয়ার খবর আগেই মিলেছিল। ঘোষণা করে সেই খবরেই শিলমোহর দিলেন মুখ্যনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, এবার পুজোয় ক্লাবগুলোকে অনুদানেও সরকার রাশ টানতে চলেছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট করে দেন, সরকারি টাকার অপচয় আটাকাতে, যাদের প্রয়োজন একমাত্র সেইসব পুজোতেই সাহায্য করা হবে।
২০১৬ সালে তৃণমূল সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে ‘দুর্গাপুজো কার্নিভাল’ শুরু করেন। ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে ‘মানবতার বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সেই কার্নিভালের জাঁকজমক বহুলাংশে বাড়ে। সাধারণত বিজয়া দশমীর কয়েকদিন পর এই কার্নিভালের আয়োজন করা হত। কলকাতার সেরা তথা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রায় শতাধিক পুজো কমিটি তাদের আলোকসজ্জিত প্রতিমা, সুদৃশ্য ট্যাবলো ও নিজস্ব আবহসঙ্গীত নিয়ে এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করত। শুধু প্রতিমা প্রদর্শনই নয়, প্রতিটি ক্লাবের তরফে শিল্পীরা বর্ণাঢ্য পোশাক পরে ঢাকের তালে নৃত্য, ধুনুচি নাচের মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করতেন। এই কার্নিভাল দেখতে রেড রোডে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করতেন। তবে এবার সেই কার্নিভাল হবে না বলেই খবর নবান্ন সূত্রে।
উল্লেখ্য, বদলের বাংলায় এবার 'অন্যরকম' দুর্গাপুজো আগেই ঘোষণা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "গত বেশ কয়েক বছরে আমরা দেখেছি, পুজোর নামে অকারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। সেটা এবার আর হবে না। রাজনীতির নামে পুজো দখল, এসব চলবে না।" একইসঙ্গে পুজোর সময়ে বাঙালি কী খাবে, আর কী খাবে না, বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যে তৈরি হওয়া বিতর্কেও জল ঢেলে দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি। শমীক ভটাচার্যের স্পষ্ট কথা,"আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঁঠার মাংস খাই, সেটাই খাব। বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কিন্তু কোনও সাধুর কথায় কে কী খাবে- সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।"
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