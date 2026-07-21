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'যারা চলে গিয়েছেন তাদের একটাকেও নেব না', শহিদ মঞ্চ থেকে ঋত শিবিরকে 'বালিশ' খোঁচা মমতার

Mamata on 21 July Meeting: ঋতব্রত পন্থীদের বিঁধে মমতা বলবেন, যারা কিছু হতে পারেনি তারা চলে গেলেন! মাত্র ২ মাস অপেক্ষা করতে পারলেন না!

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:43 PM IST
'যারা চলে গিয়েছেন তাদের একটাকেও নেব না', শহিদ মঞ্চ থেকে ঋত শিবিরকে 'বালিশ' খোঁচা মমতার
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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