'যারা চলে গিয়েছেন তাদের একটাকেও নেব না', শহিদ মঞ্চ থেকে ঋত শিবিরকে 'বালিশ' খোঁচা মমতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দল ভেঙে যাওয়ার পর ঋতব্রত তৃণমূল নিয়ে কী বলবেন মমতা? ভাঙাচোরা দলকে টেনে তুলতে কী বার্তা দেবেন তিনি তার উপরে নজর ছিল গোটা বাংলার। পাশাপাশি দলত্যাগীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন তার জন্য উন্মুখ ছিলেন তৃণমূল সমর্থকরা। দলত্যাগীদের অনেকেরই দাবি, অভিষেকের জন্যই তারা দল ছড়েছেন। আর এখানেই বড় বার্তা দিলেন মমতা।
বিড়লা প্ল্যানটোরিয়ামের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভায় মমতা বলেন, যারা এই সভায় এসেছেন তারা নিজেদের তাগিদে এসেছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিজেপির পাশপালিশ না হয়ে থেকে এগিয়ে আসুন। যাদের সাহস রয়েছে তারা বিজেপিতে চলে যান। জেনে রাখুন সরকার চালাতে গেলে কতকগুলো ডিসিপ্লিন মানতে হয়। কাল দিল্লিতে ছাত্র যুবদের উপরে হামলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে। এখানেও বাড়াবাড়ি করলে তার ফল ভুগতে হবে। আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি জেলায় জেলায় বের হব। দেখব কী করতে পারেন। পার্টির সিম্বলে জেতার পর বিজেপি!
ঋতব্রত পন্থীদের বিঁধে মমতা বলবেন, যারা কিছু হতে পারেনি তারা চলে গেলেন! মাত্র ২ মাস অপেক্ষা করতে পারলেন না! যারা চলে গিয়েছেন তাদের একটাও নেব না। একদম নেব না। আমাদের লড়াই ততদিন থামবে যখন দেখব আপদগুলো বিদায় নিয়েছে। ভোর চারটের সময় মালদা থেকে লোকজন এসে আমাদের দেখাল কীভাবে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। বাইক মিছিলের ক্য়াসেট আমাদের কাছে আছে। যতগুলো বাইক ছিল তাদের বেশিরভাগ নম্বর প্লেট কাগজ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। আমাদের মেয়েরা ২ বাইক আটক করে। তাদের পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি ক্রিমিন্যালটা কে।
বিজেপি কেন বি টিম রেখেছে জানেন? মমতা বলেন, যদি কখনও দিল্লির নেতারা ঠিক করে কে কী হবে, সরিয়ে দেয়! তাহলে এই বি টিমই সাপোর্ট দেবে। তার আগে এই বি টিমও ভেঙে যাবে। ৩টি বাড়ি যখন ভেঙে দেওয়া হল, হকার উচ্ছেদ হল তখন কোথায় ছিল এইসব নেতারা? বাংলাটা লুম্পেনদের হাতে চলে গিয়েছে। এ জিনিস চলতে পারে না। শুনুন, বিজেপি করছে ইন্ডোর আর আমরা করছি আউটডোর। আবার ১৯৯৭ সালে ফিরে যাব। যতক্ষণ আপনাদের না হারাব ততক্ষণ চুপ থাকব না। সিম্বল কাড়বেন! সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। তৃণমূল কংগ্রসের রক্তের বিনিময়ে তৈরি ফান্ডের টাকা। যারা সভায় এসেছেন তারা প্রাণের টানে চলে এসেছে। রুখতে পারলে রুখে দেখান। আমার টিম যদি থাকে তাহলে আপনাদের ধরাশায়ী করে ছাড়ব। আমরা তৈরি। মিটিংয়ের পারিমেশন না দিলে রাস্তায় হাঁটব,যেখানে আটকাবে সেখানে বসব। আমি দলের ফাইন্ডিং প্রেসিডেন্ট। যদি সিম্বল কাড় তাহলে তোমাদের সবটা কেড়ে নেব।
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