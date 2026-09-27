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৩ নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতভাবে SIR-এর সিদ্ধান্ত নেন! একইসঙ্গে মমতা–বাম রসায়ন নিয়ে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'SIR কেরলে মিষ্টি আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে খারাপ? SIR নিয়ে একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে তৃণমূল। ভোটে হারার ভয়েই SIR বিরোধিতা মমতার। ৩ নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতভাবে SIR-এর সিদ্ধান্ত নেন। SIR  সিদ্ধান্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একার নয়। সেই বিষয় জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল কমিশনের ছবিতে স্পষ্ট, SIR সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।'

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:55 PM IST
৩ নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতভাবে SIR-এর সিদ্ধান্ত নেন! একইসঙ্গে মমতা–বাম রসায়ন নিয়ে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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