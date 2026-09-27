/৩ নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতভাবে SIR-এর সিদ্ধান্ত নেন! একইসঙ্গে মমতা–বাম রসায়ন নিয়ে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

বিক্রম দাস: মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা তৃণমূল। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মমতা তৃণমূল নাম-নিশান মুছে গেছে। নতুনভাবে বিরাজ করে সিপিএমের সঙ্গে। মহাশূন্যে থাকা সিপিএমের হাত ধরছে মমতা তৃণমূল। শ্রীরামপুরে দেড়শো লোক নিয়ে মমতার সভা। সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মমতা তৃণমূলকে ভোট দেয় মানুষ। এখন সেই সিপিএমের হাত ধরেছে মমতা তৃণমূল।'
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত দু তিন দিন বিশেষ করে এখানে যারা বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভাবে পরাজিত হয়েছে সেই তৃণমূল কংগ্রেস যদি নতুন নাম হয়েছে মমতা তৃণমূল। তারা SIR প্রক্রিয়া এবং একটি সংবাদ মাধ্যমের লেখা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য। জনগণের যে রায় যাতে আমরা দুশো বেশি আসন জিতেছি। তৃণমূল জিতেছে ৭০-এর কিছু বেশি। তারা SIR এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে।'
তিনি আরও বলেন, 'এত জ্বলন্ত ইস্যু বিজেপি আসার পর কাজ করেছে। বিদ্যুৎ ভর্তুকি বাতিল করেছে বিজেপি চাকরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সিপিআইএম তাদের সঙ্গে জুড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাড় খেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৩৪ বছরের সিপিআইএম-এর অত্যাচার অবিচার সাইবাড়ি মরিচ ঝাঁপি থেকে শুরু করে নন্দীগ্রাম নেতাই পর্যন্ত তার উপর দাঁড়িয়ে। সিপিআইএম এখন বন্ধু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। সেটা কয়েকদিন আগেই বিধানসভায় দেখা গিয়েছে।'
শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল যেদিন আনা হয়েছিল সেদিন ওয়াক আউট করেছিল ডিটিএমসি। সেদিন পনেরটি ভোট পড়েছিল বিরুদ্ধে। যার মধ্যে মমতা পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস ছিল আর সিপিআইএম-এর একমাত্র বিধায়ক। এখন নাম আর প্রতীক দুটোই বদলে গেছে নাম নিশান দুইই মুছে গেছে। তখন দেখা গেল সিপিআইএম-এর হাত ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা পন্থী। সিপিআইএম-এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল হাত ধরে সাংবাদিক সম্মেলন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালাচ্ছে। কাল জনশুন্য মাঠ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০ লোক নিয়ে ১৭০ জন পুলিস আর ২০০ জন মিডিয়া নিয়ে বক্তব্য করেছেন।'
তিনি বলেন, 'মহম্মদ সেলিম রায়গঞ্জ থেকে হারতে হারতে ক্লান্ত। সিপিআইএম-এর উদীয়মান তারকা তারা কেউ রিস্ক নেয়নি একি ভাষায় আমাকে দলকে আক্রমণ করেছে। যারা টুকরে টুকরে গ্যাং যারা দেশ বিরোধী তাদের ভাষাতে কথা বলেছেন গতকাল মমতা এআইটিসি আমার কাছে দুবার হারা, যার দল গেছে চিহ্ন গেছে তিনি আজাদি স্লোগান দিয়েছেন। যে সিপিআইএম একের পর এক খুন ধর্ষণ ঘটনা ঘটিয়েছে সেই সিপিআইএম এর সঙ্গে বিধানসভার ভিতরে বন্ধুত্ব , ওঁদের সর্বভারতীয় সম্পাদকের সঙ্গে ফোনে কথা বলা। আপনারা একসঙ্গে শুধু বিহার পশ্চিমবঙ্গ নয় কেরালায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বেবি রাহুল গান্ধী একসঙ্গে আন্দোলন করুন।'
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