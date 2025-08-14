Kolkata Metro: অপেক্ষার অবসান, আগামী সপ্তাহেই একসঙ্গে ৩ মেট্রো রুটের উদ্বোধন?

Kolkata Metro: অপেক্ষার অবসান, আগামী সপ্তাহেই একসঙ্গে ৩ মেট্রো রুটের উদ্বোধন?
Kolkata Metro: মঙ্গলবার রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান শহরে এসে হাওড়া-শিয়ালদহ, বেলেঘাটা-রুবি, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর এবং এসপ্ল্যানেড-নোয়াপাড়া অংশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন
অয়ন ঘোষাল: হাওড়া শিয়ালদহ মেট্রো কবে চালু হবে এনিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই ওই মেট্রোর যাত্রার সূচনা হবে এমনটাই শোনা যাচ্ছিল। সূত্রের খবর, কলকাতায় একসঙ্গে তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন হতে পারে আগামী ২২ অগাস্ট।
রেলবোর্ড সূত্রে খবর ওই দিনই চালু হবে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোর রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অংশ। পাশাপাশি নোয়াপাড়া বিমানবন্দর রুট এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড শিয়ালদহ অংশ ওইদিনই জুড়তে চলেছে। সূত্রের খবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতেই মেট্রো রুটের উদ্বোধন হতে পারে।
মঙ্গলবার রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান শহরে এসে হাওড়া-শিয়ালদহ, বেলেঘাটা-রুবি, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর এবং এসপ্ল্যানেড-নোয়াপাড়া অংশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। রেল সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।
রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো রুটে মোট ৫টি স্টেশন থাকবে- রুবি, ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুণ সেনগুপ্ত (সায়েন্স সিটি সংলগ্ন) এবং বেলেঘাটা। অন্যদিকে, নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত থাকবে কবি সুভাষ, সত্যজিৎ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কবি সুকান্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন।
রুবি-বেলেঘাটা অংশটি অনেকদিন ধরেই চালু হওয়ার অপেক্ষায় ছিল, যদিও প্রয়োজনীয় অনুমোদন আগেই মিলেছিল। এবার সবুজ সংকেত পেলে এই তিনটি রুট একই দিনে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এতে দৈনিক যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আশা করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
আগামী ২২ অগস্ট বাংলায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী । দমদমে মেগা জনসভা করার কথা তাঁর। মেট্রো রেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেন। এই নিয়ে চলতি বছরেই তৃতীয় বঙ্গসফর হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর।
