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রবীন্দ্র সরোবরে এবার ‘পেইড এন্ট্রি’: প্রিয় ঢাকুরিয়া লেকে ঢুকতে এবার টাকা লাগবে? রাজ্যের নতুন প্রস্তাবে তোলপাড় কলকাতা

Rabindra Sarobar Entry fees: কেএমডিএ-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, মূলত সকালের প্রাতঃভ্রমণকারীদের সময় পার হওয়ার পর (সকাল ৮টা বা ১০টার পর) সাধারণ দর্শনার্থীদের টিকিট কেটে সরোবরে ঢুকতে হবে। তবে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণকারী এবং সন্ধ্যায় হাঁটতে আসা নাগরিকদের ছাড়ের আওতায় রাখা হবে এবং তাঁদের জন্য বিশেষ পাসের (Special Pass) ব্যবস্থা করার ভাবনা রয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 02, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:48 PM IST
রবীন্দ্র সরোবরে এবার ‘পেইড এন্ট্রি’: প্রিয় ঢাকুরিয়া লেকে ঢুকতে এবার টাকা লাগবে? রাজ্যের নতুন প্রস্তাবে তোলপাড় কলকাতা
Image Credit: ফাইল ফটোSource: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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