/রবীন্দ্র সরোবরে এবার ‘পেইড এন্ট্রি’: প্রিয় ঢাকুরিয়া লেকে ঢুকতে এবার টাকা লাগবে? রাজ্যের নতুন প্রস্তাবে তোলপাড় কলকাতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কংক্রিটের জঙ্গলঘেরা তিলোত্তমার অন্যতম প্রধান ফুসফুস দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর বা ঢাকুরিয়া লেক। প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন একটু মুক্ত বাতাস, মানসিক শান্তি আর শরীরচর্চার খোঁজে। প্রেমিক যুগল আসে নিশ্চিন্তে একান্তে একটু সময় কাটাতে। কলেজ বা স্কুল পড়ুরায় দল আসে সংলগ্ন লায়ন্স সাফারি পার্কে। এই সরোবর দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক সংলগ্ন নজরুল মঞ্চের কাছে খুবই জনপ্রিয় তার বড় কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যে এই এলাকায় ঢুকতে কোনও টিকিট বা টাকা লাগে না। কিন্তু এবার এই চেনা ছবিতে বড় বদল আসতে চলেছে। রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA) সরোবর চত্বরে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশমূল্য (Entry Fee) নির্ধারণ করার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
কেএমডিএ-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, মূলত সকালের প্রাতঃভ্রমণকারীদের সময় পার হওয়ার পর (সকাল ৮টা বা ১০টার পর) সাধারণ দর্শনার্থীদের টিকিট কেটে সরোবরে ঢুকতে হবে। তবে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণকারী এবং সন্ধ্যায় হাঁটতে আসা নাগরিকদের ছাড়ের আওতায় রাখা হবে এবং তাঁদের জন্য বিশেষ পাসের (Special Pass) ব্যবস্থা করার ভাবনা রয়েছে।
প্রশাসনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি দেওয়া হয়েছে:
রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন: সম্প্রতি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল রবীন্দ্র সরোবর পরিদর্শন করেন। লেকের জল পরিচ্ছন্ন রাখা ও সৌন্দর্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। টিকিট থেকে প্রাপ্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করবে বলে ধারণা।
ভিড় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত ভিড় কমানো, অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে এটি কার্যকর হবে বলে প্রশাসনের দাবি।
আদালতের নির্দেশ: ২০১৭ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত (NGT) সরোবরের পরিবেশ রক্ষায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধকরণসহ প্রবেশমূল্য চালুর নির্দেশ দিয়েছিল। এত বছর পর কেএমডিএ সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে নতুন করে তৎপর হয়েছে।
সফল উদাহরণ: সল্টলেকের বনবিতান বা সেন্ট্রাল পার্কেও এই ধরনের ব্যবস্থা সফলভাবে চলছে বলে আধিকারিকরা যুক্তি দিচ্ছেন।
প্রশাসনের এই যুক্তি অবশ্য কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না সরোবরের নিয়মিত দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, শহরের মুক্ত বাতাস মানুষের মৌলিক অধিকার, সেখানে টিকিটের পাঁচিল তোলা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক।
অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ থেকে শুরু করে আইটি কর্মী-- সকলেরই এক সুর। ক্ষুব্ধ নাগরিকদের একাংশ জানান, প্রতিদিন ১০ টাকাও যদি ধার্য হয়, তবে নিয়মিত আসার ক্ষেত্রে তা সাধারণ মানুষের পকেটে বড় টান ফেলবে।
তাছাড়া, বহু নিম্নআয়ের মানুষ ও দিনমজুর এই সরোবরের ভিতরের রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করেন বা একটু জিরিয়ে নেন। টিকিট চালু হলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন এই প্রান্তিক মানুষেরা। নাগরিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, এটি ফান্ডের অভাব নয় বরং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব; প্রকৃতিকে এভাবে বাণিজ্যিক করা উচিত নয়।
আশঙ্কায় পরিবেশবিদ ও পক্ষীপ্রেমীরা
এই প্রস্তাবের ফলে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে পড়েছেন কলকাতার পক্ষীপ্রেমী ও পরিবেশবিদদের সংগঠন ‘বায়োডাইভারসিটি অফ রবীন্দ্র সরোবর’-এর সদস্যরা। ঢাকুরিয়া লেক শুধুমাত্র মানুষের আড্ডার জায়গা নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য হটস্পট (Biodiversity Hotspot), যেখানে বহু পরিযায়ী পাখি আসে।
গবেষকদের দাবি, সকাল ১০টার পর যখন প্রাতঃভ্রমণকারীদের কোলাহল কমে, তখনই শান্ত পরিবেশে পাখি দেখার আসল সময় শুরু হয়। প্রবেশমূল্য চালু হলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং তরুণ গবেষকরা এখানে আসার আগ্রহ হারাবেন।
সল্টলেকের বনবিতানেও প্রবেশমূল্য চালুর পর পক্ষী-চর্চায় ভাঁটা পড়েছে বলে তাঁরা উদাহরণ দেন। ক্যামেরা ব্যবহারের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর আশঙ্কাও ভাবিয়ে তুলেছে তাঁদের। এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁরা শীঘ্রই নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন।
যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে আলাপ-আলোচনা চলছে, তবুও রবীন্দ্র সরোবরের টিকিট চালুর এই প্রস্তাব নাগরিক সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। একদিকে প্রশাসনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আদালতের নির্দেশ মানার সওয়াল, অন্যদিকে আমজনতার মুক্ত বাতাসের মৌলিক অধিকার-- এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ঢাকুরিয়া লেকের জল আগামী দিনে কোন দিকে গড়ায়, সেটাই এখন দেখার।
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