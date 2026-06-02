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TMC MLA's Big update: তৃণমূলের ৫০ বিধায়ককের বড় আপডেট: বুধ সকালেই বিধানসভায় বড় হাজির হবেন, বড় কিছু ঘটতে চলেছে?

Ritabrata Banerjee: রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলেছে এই বিধায়কদের হঠাৎ বিধানসভায় আসার নেপথ্য কারণ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন বা দলীয় সমীকরণ নিয়ে যে ‘তৃণমূল’-এর চিঠি তৈরি হয়েছে, সেখানে এই সমস্ত বিধায়কদের স্বাক্ষর বা সই রয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 02, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:50 PM IST
TMC MLA's Big update: তৃণমূলের ৫০ বিধায়ককের বড় আপডেট: বুধ সকালেই বিধানসভায় বড় হাজির হবেন, বড় কিছু ঘটতে চলেছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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তৃণমূলের ৫০ বিধায়ককের বড় আপডেট: বুধ সকালেই বিধানসভায় বড় হাজির হবেন, বড় কিছু ঘটবে
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