TMC MLA's Big update: তৃণমূলের ৫০ বিধায়ককের বড় আপডেট: বুধ সকালেই বিধানসভায় বড় হাজির হবেন, বড় কিছু ঘটতে চলেছে?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের ফাটল এবার আরও চওড়া হতে শুরু করেছে। দলীয় সূত্রে খবর, বুধেই এক ঝাঁক তৃণমূল বিধায়ক একসঙ্গে বিধানসভায় উপস্থিত হতে চলেছেন। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই বিধায়কদের কাউকেই আজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। দলনেত্রীর কর্মসূচি এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার পরদিনই তাঁদের এই সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
জানা গিয়েছে, আগামীকাল বিধানসভার প্রথম অর্দ্ধ বা প্রথমার্ধের অধিবেশন চলাকালীনই তাঁরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছাবেন।
‘তৃণমূল’-এর চিঠিতে সই!
রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলেছে এই বিধায়কদের হঠাৎ বিধানসভায় আসার নেপথ্য কারণ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন বা দলীয় সমীকরণ নিয়ে যে ‘তৃণমূল’-এর চিঠি তৈরি হয়েছে, সেখানে এই সমস্ত বিধায়কদের স্বাক্ষর বা সই রয়েছে।
দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে এই বিধায়কদের সই করা এবং আজ শীর্ষ নেতৃত্বের কর্মসূচি বয়কট করা এক বড় ইঙ্গিত। এই ঘটনাপ্রবাহকে শাসক শিবিরের অন্দরে বড় বিদ্রোহ হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে যখন স্পিকারের কাছে চিঠি জমা দেওয়া এবং সই জালের মতো একাধিক অভিযোগ নিয়ে বিধানসভা চত্বর উত্তপ্ত, ঠিক সেই আবহেই আগামীকাল এই এক ঝাঁক বিধায়কের হাজিরা পরিস্থিতিকে আরও নাটকীয় করে তুলতে পারে।
আর তৃণমূলের এই বিদ্রোহের পিছনে সবথেকে বড় মাথা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরই বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কুণাল ঘোষের বিস্ফোরক যোগাযোগের তথ্য ফাঁস করার পাশাপাশি, বিধানসভায় দলনেতা নির্বাচনের চিঠিতে বিধায়ক ও আমলাদের সই জালের মারাত্মক অভিযোগ তুললেন তিনি। একইসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল হাওড়ার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি সহ একাধিক বিধায়ক যাবেন।
সংবাদমাধ্যম থেকে নিজের বহিষ্কারের খবর শুনেছেন জানিয়ে ঋতব্রত বাবু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বড় মাপের নেত্রী। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল দলটা পুরোপুরি হাইজ্যাক হয়ে গেছে। দলের সমস্ত অফিস বা মাধ্যম হয়ে গিয়েছিল সল্টলেকের ‘গোদরেজ ওয়াটার সাইড’ (আইপ্যাকের অফিস)। দলে কোনও পলিটিক্যাল কালচার বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবশিষ্ট ছিল না। একটা বসিং মনোভাব তৈরি হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আজ নিজের এবং সন্দীপনের (সন্দীপন সাহা) সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি। চোর চোর আওয়াজ বা প্রিজন ভ্যানের আওয়াজ অন্তত আমাকে শুনতে হয় না।'
দলের অন্দরে ফাটল কতটা চওড়া, তা বোঝাতে গিয়ে ঋতব্রত জানান, গতকাল তিনি তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি বলেন, 'গতকাল শুধু জাভেদ খান নয়, আরও অনেক বিধায়কের সাথে দেখা করেছি। তার জন্য অন্য কোথাও যেতে হয়নি, বিধায়ক আবাসেই দেখা হয়েছে। এমনকি মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও গিয়েছিলাম, সেখানে রথীন বাবুর সাথে আরও কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।'
বুধে এই বিধায়করা বিধানসভায় এসে কী ভূমিকা নেন বা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও বিস্ফোরক মুখ খোলেন কি না, এখন সেদিকেই কড়া নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।
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