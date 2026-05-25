/Kakoli Ghosh Dastidar: কাকলির পদত্যাগ করতেই তৃণমূলের বড় সিদ্ধান্ত: বারাসতের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হলেন এই দাপুটে নেতা

Barasat TMC District President: Kakali ghosh Dastidar, Kalyan Banerjee, Kakali's resignation, TMC, Tapas Chatterjee, Barasat TMC Barasat, Chief Whip of TMC, Loksabha, MP Kakali Ghosh Dastidar, TMC District president changed
প্রবীর চক্রবর্তী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নজিরবিহীন ভরাডুবি। রাজ্য়ে ক্ষমতায় বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গদি হারিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বিপর্যয়ের পরেই জোড়াফুল শিবিরের অন্দরের কোন্দল ও টালমাটাল পরিস্থিতি এবার প্রকাশ্যে।
দলের সর্বস্তরে 'দুর্নীতিকরণ ও দুর্বৃত্তায়নের' অভিযোগ তুলে এবং ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC)-কে তীব্র আক্রমণ করে রবিবার বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রবীণ সাংসদ তথা তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সৈনিক ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি পাঠিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই বিদ্রোহের পর তৃণমূল নেতৃত্ব বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বও বিন্দুমাত্র দেরি না করে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছে এবং তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। বারাসত সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তথা প্রবীণ নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায়কে। শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষই এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিল যে, পরাজয়ের পর দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল হয়ত আগেই বুঝতে পেরেছিল কাকলি সুরে বাজছেন না। তাই তড়িঘড়ি তাঁকে চিপ হুইপের পদ থেকে সরানো হয়। আর এই আবহেই তৃণমূলের পুরনো সাংসদ কাকলির বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গের খোঁচা দেন আরেক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ কাকলিক জায়গায় চিপ হুইপ পদে তিনিই স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। দলে কাকলি বনাম কল্যাণের দ্বন্দ্ব চির পরিচিত। চার দশকের আনুগত্যের পর এই পদ খোয়ানোয় ক্ষুব্ধ কাকলি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'দলের প্রতি চার দশকের আনুগত্যের পুরস্কার মিলল।' সেই অভিমান ও ক্ষোভই রবিবার ইস্তফা এবং বিস্ফোরক মন্তব্যের আকারে ফেটে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।
নাম না করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'তোমার আগামীর পথ মসৃণ ও আরামদায়ক হোক। তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের জন্য এক সুন্দর ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা। আশা করছি, সম্ভবত, এবার আপনাকে ঘিরে থাকা সমস্ত কলঙ্ক ও বিতর্ক ধুয়েমুছে পরিষ্কার, সাফ-সুতরো হয়ে যাবে। শুভকামনা রইল-- যেখানে তোমার আগের সমস্ত ব্যাখ্যা ব্যর্থ, সেখানে এই নতুন অধ্যায় যেন খুব ভালোভাবে সফল হয়।'
নির্বাচনে পরাজয়ের নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করলেও, ইস্তফাপত্রে এবং পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কাকলি। নাম না করে ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক-কে 'ভুঁইফোঁড় সংস্থা' বলে কটাক্ষ করে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, কোনও এজেন্সির ওপর ভরসা না করে দলের পুরনো, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মীদের নিয়ে পথ চলতে।
এর আগে, কাকলিকে কিছুদিন আগেই ‘ওয়াই প্লাস’ (Y+ Category) ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। তৃণমূল হেরে যাওয়ার পর যখন এক এক করে সব নেতা মন্ত্রীদের নিরাপত্তা কমানে হচ্ছে, তখন কাকলিকে বাড়তি নিরাপত্তা কেন? এই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ এই ডামাডোলের মধ্যে কাকলির শাসক দলের যোগ নিয়েও তীব্র কটাক্ষ ধেয়ে আসছে।
তবে রাজনৈতিক মহলে এখন বড় প্রশ্ন-- দলের যখন ভরাডুবি হয়েছে, তখন কেন এই ত্রুটিগুলো তুলে ধরছেন কাকলি? সমস্যা বা দুর্নীতি যদি থেকেই থাকত, তবে দলের অন্দরে আগে কেন তিনি সরব হননি? ছাব্বিশের এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর একদিকে যেমন নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দলবদল ও রংবদল করার হিড়িক লেগেছে, ঠিক তেমনই প্রবীণ নেতাদের এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও দুর্বল করছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)