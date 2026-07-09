'সুবিধা নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অভিযোগ!' তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ মামলায় হাইকোর্টে বিপাকে ঋতব্রত শিবির

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধের মামলা। প্রশ্নের মুখে ঋতব্রত শিবিরের বিধায়ক তথা অভিযোগকারী বিশ্বনাথ দাস। একজন ব্যক্তি যে প্রতীকে জিতেছেন। সদস্য ছিলেন দলের। যিনি নিজে সেই অ্যাকাউন্টের থেকে সুবিধা নিয়েছেন। তিনি এখন ডিগবাজি খেয়ে অভিযোগ করছেন! এদিন অভিযোগকারীর উদ্দেশে কড়া ভাষায় বলে আদালত।
বিচারপতি বলেন, আপনি দলে ছিলেন। জিতেছেন। এখন একটা ফ্যাকশন তৈরি হয়েছে। আর সেই সময় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই চেষ্টা অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার জন্যে? কারণ আপনারা প্রকৃত তৃণমূল বলে? কেন ৪ তারিখের আগে বিষয়গুলি উত্থাপন করলেন না? জানতে চায় আদালত। জবাবে বিশ্বনাথ দাসের আইনজীবী কে পরমেশ্বর বলেন, শুধু আমি নই আরও বিধায়ক অভিযোগ করেছেন। আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিলেও আমাদের স্বার্থ দেখা উচিত। আমরাই প্রকৃত তৃণমূল। আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট লেনদেনের অধিকার দেওয়া হোক।
অন্যদিকে রাজ্য সরকার বলে, আমরা এটা দেখছি না যে কোন বিধায়ক বা কোন দল বা কারা সুবিধা পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন না।। আমরা তদন্ত করছি। আমরা চাই অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখতে। তৃণমূলের ৫টি একাউন্ট থেকে ২৯০ কোটি টাকা অন্য একটি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। তবে এদিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকেও। রাজ্যের আইনজীবী উদ্দেশ্যে আদালত বলে, সন্ধ্যে বেলায় অভিযোগ পরের দিন FIR দায়ের করে অ্যকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ কি এই সুবিধা পান? অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে তদন্তকারী সংস্থার কী ধরনের সন্তুষ্টি হতে পারে? বিচারপতি আরও বলেন, আমি এখনও কোনও তথ্য প্রমাণ পাইনি পুলিশের থেকে। পুলিশ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার স্বপক্ষে কোনও তথ্য পাইনি!
তবে এদিন সওয়াল জবাবের পর তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ মামলায় সাময়িক স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। প্রতিদিনকার খরচের জন্যে ৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেনের অনুমতি বিষয়টি দেখবেন স্পেশাল অফিসার। যাতে টাকা অন্য কোথাও সাইফনিং না হয় তার জন্যই স্পেশাল অফিসার নিয়োগ।
আদালতের নির্দেশ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টাকা তোলার জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোনও দুজনের স্বাক্ষর করতে হবে। মামলাকারীরা স্বাক্ষর করে চেক দেবেন। সেই চেকের ওপর স্পেশাল অফিসার স্বাক্ষর করবেন। তারপরই চেক ক্লিয়ার হবে ব্যাংক থেকে। কোনও বড় অঙ্কের টাকা অনুমতি দেবেন না স্পেশাল অফিসার। প্রসঙ্গত, কে আসল তৃণমূল এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না। মোট ৮টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়েছে তৃণমূলের।
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