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'সুবিধা নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অভিযোগ!' তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ মামলায় হাইকোর্টে বিপাকে ঋতব্রত শিবির

TMC account freeze case: সওয়াল জবাবের পর তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ মামলায় সাময়িক স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 09, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:01 PM IST
'সুবিধা নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অভিযোগ!' তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ মামলায় হাইকোর্টে বিপাকে ঋতব্রত শিবির
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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