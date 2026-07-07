/অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা? প্লেন-হেলিকপ্টার কিনেছে তৃণমূল! চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিক্রম দাস: তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন! ঘুরপথে কেনা হয়েছে প্লেন, হেলিকপ্টার! ইডি তল্লাশিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
ইডি সূত্রে খবর, ২০২৩ থেকে ২০২৬। এই তিন বছরে তৃণমূলের অ্য়াকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে কেয়ারওয়েল গ্রুপ অব কোম্পানিজকে। সেই টাকায় কেনা হয়েছে প্লেন, হেলিকপ্টার। সেই বিমান ও হেলিকপ্টার আহার লিজে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলকেই! খরচ হয়েছে ১১২ কোটি। শুধু তাই নয়, লিজে বিমান ও হেলিকপ্টার পাওয়ার আরও টাকার লেনদেনের হদিশ মিলেছে।
মাথায় হাত মমতা! দলের ডামাডোলের মাঝেই মিন্টো পার্কে একটি বেসরকারি ব্যাংকে তৃণমূলের ৩ অ্যাকাউন্ট ফ্লিজ করে দিয়েছে পুলিস। অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' মামলায় 'দিল্লি' শিবির লড়েও সুবিধা করতে পারল না কালীঘাট তৃণমূলের। লেনদেন বন্ধ। অ্যাকাউন্ট চালু করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট। কিন্তু সুরাহা মেলেনি।
হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, অ্যাকাউন্ট বন্ধই থাকবে। এখন কোনও লেনদেন হবে না। খুব প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছে আদালত। এসবের মাঝেই এবার তদন্তে নেমেছে ইডি। তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোথায় কী খরচ হয়েছে? সেই টাকার উত্স কী? খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
আজ, মঙ্গলবার তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় কলকাতা পাঁচ জায়গা তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। সেই তালিকায় ছিল লালবাজারে কাছে রাধাবাজারে কেয়ারওয়েল গ্রুপ অব কোম্পানিজে অফিসও। এটি আসলে একটি ট্রাভেল এজেন্সি। হোটেল বুকিং, ভিসা ও বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করে সংস্থাটি।
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