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অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা? প্লেন-হেলিকপ্টার কিনেছে তৃণমূল! চাঞ্চল্যকর তথ্য

তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন! ঘুরপথে কেনা হয়েছে প্লেন, হেলিকপ্টার! ইডি তল্লাশিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:39 PM IST
অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা? প্লেন-হেলিকপ্টার কিনেছে তৃণমূল! চাঞ্চল্যকর তথ্য
Image Credit: তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে দুর্নাীতির কোটি কোটি টাকা?Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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