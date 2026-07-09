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'ধারণাই ছিল না...', তৃণমূল ও অভিষেকের 'বিমান-চুক্তি' নিয়ে কুণালের পোস্টে শোরগোল

Kunal Ghosh:  'জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য তৃণমূলের বিমান যাত্রার একটি এজেন্সির সাথে চুক্তি রয়েছে। যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় একটি বিমান পাওয়া যায়। তৃণমূলের ব্যবহারের সময়টুকু বাদে, বাকি সময়ে ওই এজেন্সি দেশের বিভিন্ন দলের নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পপতিদের কাছে বাণিজ্যিকভাবে এটি ভাড়া দেয়'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:20 PM IST
'ধারণাই ছিল না...', তৃণমূল ও অভিষেকের 'বিমান-চুক্তি' নিয়ে কুণালের পোস্টে শোরগোল
Image Credit: কুণালের পোস্টে শোরগোলSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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