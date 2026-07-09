'ধারণাই ছিল না...', তৃণমূল ও অভিষেকের 'বিমান-চুক্তি' নিয়ে কুণালের পোস্টে শোরগোল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন! ঘুরপথে কেনা হয়েছে প্লেন, হেলিকপ্টার! কুণাল ঘোষের দাবি, 'তৃণমূল কংগ্রেস এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বিমানটি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার পর আমি একটু খোঁজখবর নিলাম'।
কুণালের দাবি, 'জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য তৃণমূলের বিমান যাত্রার একটি এজেন্সির সাথে চুক্তি রয়েছে। যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় একটি বিমান পাওয়া যায়। তৃণমূলের ব্যবহারের সময়টুকু বাদে, বাকি সময়ে ওই এজেন্সি দেশের বিভিন্ন দলের নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পপতিদের কাছে বাণিজ্যিকভাবে এটি ভাড়া দেয়। ব্যবহারকারীদের এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ এবং প্রথম সারির। এমনকি এবার এই রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্যও অন্য রাজ্যের এক বিশেষ অতিথি তাদের বিমানেই এসেছিলেন। তৃণমূল ওই এজেন্সিকে টাকা পেমেন্ট করে। ওই এজেন্সিতে তৃণমূলের কোনো পদাধিকারীর কোনো শেয়ার নেই। আবার ওই এজেন্সি থেকে কোনো টাকাও তৃণমূলের কোনো পদাধিকারীর কাছে যায়নি'।
ইডি সূত্রে খবর, ২০২৩ থেকে ২০২৬। এই তিন বছরে তৃণমূলের অ্য়াকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে কেয়ারওয়েল গ্রুপ অব কোম্পানিজকে। সেই টাকায় কেনা হয়েছে প্লেন, হেলিকপ্টার। সেই বিমান ও হেলিকপ্টার আহার লিজে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলকেই! খরচ হয়েছে ১১২ কোটি। শুধু তাই নয়, লিজে বিমান ও হেলিকপ্টার পাওয়ার আরও টাকার লেনদেনের হদিশ মিলেছে।
এদিকে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধের মামলায় হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে ঋতব্রত শিবিরের বিধায়ক তথা অভিযোগকারী বিশ্বনাথ দাস। বিচারপতি মন্তব্য, 'আপনি দলে ছিলেন। জিতেছেন। এখন একটা ফ্যাকশন তৈরি হয়েছে। আর সেই সময় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই চেষ্টা অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার জন্যে? কারণ আপনারা প্রকৃত তৃণমূল বলে'। জবাবে বিশ্বনাথ দাসের আইনজীবী কে পরমেশ্বর বলেন, 'শুধু আমি নই আরও বিধায়ক অভিযোগ করেছেন। আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিলেও আমাদের স্বার্থ দেখা উচিত। আমরাই প্রকৃত তৃণমূল। আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট লেনদেনের অধিকার দেওয়া হোক'।
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