৩ নয় ৮! তৃণমূলের 'ফ্রিজ' অ্যাকাউন্ট মামলায় বড় আপডেট, লেনদেনে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' মামলায় 'দিল্লি' শিবির লড়েও সুবিধা করতে পারল না কালীঘাট তৃণমূলের। অ্যাকাউন্ট বন্ধই থাকবে। এখন কোনও লেনদেন হবে না। কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট খোলার মামলায় স্পষ্ট নির্দেশ হাইকোর্টের। খুব দরকারে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব আদালতের। পাশাপাশি, ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। রিপোর্ট তলব করা হয়েছে পুলিসের কাছেও। পুলিসের কাছে তদন্তের অগ্রগতি জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব আদালতের। ৮ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।
যুগ্ম স্পেশাল অফিসার নিয়োগ প্রস্তাব আদালতের
এদিন হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট খোলার মামলায় আশ্চর্যজনকভাবে পুলিসের হয়ে সওয়াল করেন তুষার মেহেতা। তৃণমূলের হয়ে ময়দানে নামেন অভিষেক মনু সিংভি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রস্তাব সব পক্ষের কাছে প্রস্তাব দেন, তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' অব্যাহত রেখে শুধু দলের দৈনন্দিন জরুরি খরচ সামলানোর জন্য যুগ্ম স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করার বিষয়ে। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের যুগ্ম স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার কথা বলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।
৮ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
হাইকোর্টে এদিন কালীঘাট তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, পুলিস কখনও বলতে পারে না ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করে দিন। পাশাপাশি, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কিশোর দত্ত আরও জানান, ৩ নয়, মোট ৮টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। পালটা রাজ্যের তরফে তুষার মেহেতা সওয়াল করেন, "তৃণমূল কার? সেটা নিয়ে লড়াই চলছে। এই অবস্থায় যদি দুই পক্ষ বিচারপতি কাছে গিয়ে বলে আমরা টাকা তুলব, তাহলে কী হবে? কাকে টাকা দেওয়া হবে? তাই অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকুক। কোনওভাবেই টাকা তোলার অনুমতি না দেওয়া হোক। আমরা ২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে দেখাব, কীভাবে টাকা সাইফন হয়েছে!"
২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে রাজ্য
রাজ্যের তরফে অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার যে আর্জি মেনে নেয় আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "একটা অভিযোগ হয়েছে। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এই অবস্থায় আদালতের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে? যদি দরকার হয়, তাহলে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হতে পারে। যাদের নজরদারিতে লেনদেন হবে। তারাই আদালতকে রিপোর্ট হবে!"