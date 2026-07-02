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৩ নয় ৮! তৃণমূলের 'ফ্রিজ' অ্যাকাউন্ট মামলায় বড় আপডেট, লেনদেনে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

Calcutta High Court on TMC accounts freeze: রাজ্যের তরফে অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার যে আর্জি মেনে নেয় আদালত। খুব দরকারে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব আদালতের। 

Published: Jul 02, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:49 PM IST
৩ নয় ৮! তৃণমূলের 'ফ্রিজ' অ্যাকাউন্ট মামলায় বড় আপডেট, লেনদেনে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

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