/মাথায় হাত মমতার! তৃণমূলের ৩ অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ, কত টাকা রয়েছে, জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও বিপাকে তৃণমূল। ডামাডোলের মধ্যে এবার মিন্টো পার্কে একটি বেসরকারি ব্যাংকে দলে ৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার নির্দেশ দিল পুলিস। ওই অ্যাকাউন্টে ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে খবর।
তৃণমূলের আড়াআড়ি বিভাজন। দলের তহবিলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে রীতিমতো দড়়ি টানাটানি শুরু হয়ে দিয়েছে। ঋতব্রত শিবিরে আশঙ্কা, বর্তমান পরিস্থিতি তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টে কোটি কোটি 'কাটমানি' ঢুকতে পারে। বেআইনি আর্থিক লেনদেন রুখতে বিধাননগর কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ক। কবে? গতকাল বৃহস্পতিবার। দাবি ছিল, দলের অ্য়াকাউন্ট ফ্লিজ করে দেওয়া হোক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করল পুলিস।
এদিকে বৃহস্পতিবারই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করার আর্জি জানিয়ে ব্যাংকে চিঠি পাঠান প্রাক্তন অরূপ বিশ্বাস। কলকাতার HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় চিঠি পাঠানো হয় ১২ জুন। চিঠিতে নিজেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ বলে দাবি করেছেন অরূপ। ১৬ জুন সেই চিঠি গ্রহণও করেছে ব্যাঙ্ক। তৃণমূলের তরফে অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অরূপ বিশ্বাস এখন আর দলের কোষাধ্যক্ষ নন। সূত্রের খবর, ৫ জুন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভাশিষ চক্রবর্তীকে। অর্থাত্ ৫ জুনের পর থেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী।
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