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মাথায় হাত মমতার! তৃণমূলের ৩ অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ, কত টাকা রয়েছে, জানেন?

 দলের তহবিলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে রীতিমতো দড়়ি টানাটানি শুরু হয়ে দিয়েছে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:35 PM IST
মাথায় হাত মমতার! তৃণমূলের ৩ অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ, কত টাকা রয়েছে, জানেন?
Image Credit: তৃণমূলের ৩ অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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