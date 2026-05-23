/TMC Bhawan: এবার হাতছাড়া তৃণমূল ভবনও, ২ মাসের মধ্যেই খালি করার নোটিস বাড়ি মালিকের

TMC to vacate Trinamool Bhawan: ফের খারাপ খবর ঘাসফুল শিবিরে! এবার অস্থায়ী ‘তৃণমূল ভবন’ ছাড়ার নোটিস দিলেন বাড়ির মালিক। রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর এবার কলকাতার ইএম বাইপাসের মেট্রোপলিটন এলাকার দলীয় কার্যালয়ও হারাতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ৪ঠা মে ফল প্রকাশের পর ভাঙচুরের জেরেই কি এই সিদ্ধান্ত? কী জানালেন বাড়ির মালিক মন্টু সাহা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে তৃণমূল শিবির। ক্ষমতা হারানোর পর এবার খোদ দলের অস্থায়ী সদর কার্যালয় বা ‘তৃণমূল ভবন’ও ছাড়তে হচ্ছে তাদের। ইএম বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটন এলাকায় যে বহুতলটি ভাড়া নিয়ে দলের প্রধান কার্যালয় চালানো হচ্ছিল, সেটি খালি করার নির্দেশ দিয়েছেন বাড়ির মালিক। ইতোমধ্যেই তৃণমূল নেতৃত্বকে মৌখিকভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতা চ্যুত হওয়ার পর এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের জন্য আরও একটি বড় ধাক্কা।
ইএম বাইপাসের এই বিলাসবহুল বহুতলটির মালিক রাজ্যের অন্যতম নামী ডেকরেটার্স সংস্থা ‘মডার্ন ডেকরেটার্স’-এর কর্ণধার মন্টু সাহা। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পরেই কেন তিনি তৃণমূলকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিলেন, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে মন্টুবাবু স্পষ্ট জানিয়েছেন, এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি বা চাপ নেই। মূলত নিরাপত্তার কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মন্টু সাহার দাবি, গত ৪ঠা মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই ওই বাড়ির বাইরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। তিনি বলেন, “বাড়িটার কোনো ক্ষতি হলে তো লোকসান আমারই হবে। এর মধ্যে অন্য কোনো বিষয় নেই।” তবে তৃণমূল নেতৃত্বের ওপর কোনো ক্ষোভ নেই তাঁর। চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া বাবদ সমস্ত পাওনা টাকা তৃণমূল নেতৃত্ব সবসময় মিটিয়ে দিয়েছে বলেও জানান তিনি। বাড়ি ছাড়ার নোটিস পাওয়ার পর তৃণমূল নেতৃত্ব আগামী দু’মাসের মধ্যে ওই বহুতলটি খালি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মন্টুবাবুকে।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর, তৃণমূল নেতৃত্ব তপসিয়ার পুরনো দলীয় কার্যালয়টি সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুরনো ভবনটি ভেঙে সেখানে কর্পোরেট ধাঁচের নতুন বহুতল তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই কারণেই ২০২২ সালে ইএম বাইপাসের মেট্রোপলিটন এলাকার এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।
প্রথমে দু’বছরের চুক্তিতে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হলেও, পরবর্তীতে তপসিয়ার ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় আরও দু’বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। গত চার বছর ধরে এই মেট্রোপলিটন ভবনটিই ছিল তৃণমূলের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।
এই অস্থায়ী তৃণমূল ভবনে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আলাদা সুসজ্জিত ঘর ছিল। দলের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক এবং সাংবাদিক সম্মেলন এই বাড়ি থেকেই করা হত। প্রতিদিন দলের প্রথম সারির মন্ত্রী ও নেতারা এখানে আসতেন। তবে এই কার্যালয়টি মূলত পরিচালনা ও দেখভাল করতেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।
সাধারণ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ক্ষমতা হারানোর পর এমনিতেই ব্যাকফুটে রয়েছে ঘাসফুল শিবির, তার ওপর দলের মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা এই অস্থায়ী ভবনটি ছেড়ে দিতে হওয়ায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে নেতৃত্ব। তপসিয়ার মূল ভবনের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি, তার আগেই মেট্রোপলিটনের এই বাড়ি ছাড়তে হওয়ায়, আগামী দিনে দল কোথা থেকে পরিচালিত হবে—তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। দু'মাসের মধ্যে নতুন কোনো অস্থায়ী আস্তানা খুঁজে না পেলে, ঘাসফুল শিবিরের সাংগঠনিক কাজে বড়সড় ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
