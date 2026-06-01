/TMC Breaking: তৃণমূলে মহা ভাঙন? দলের মধ্যেই উপদল? আদৌ বিরোধী আসন পাবে তৃণমূল? বিরাট আপডেট

প্রবীর চক্রবর্তী: রাশ ধরে রাখা যাচ্ছে না! তৃণমূলে ভাঙন? দলের মধ্যেই উপদল তৈরি হচ্ছে তৃণমূলে? বেশ কিছু বিধায়ক আলাদা করে চলার ভাবনা নিয়েছেন? গতকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে ৬০ জন বিধায়কের অনুপস্থিতিই প্রথম উসকে দেয় এই জল্পনা। তারমধ্যেই, বিধানসভায় সই জালকাণ্ডের জেরে তৃণমূল আদৌ বিরোধী আসন ধরে রাখতে পারবে কিনা, তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে!
সই ডালকাণ্ডে আজ ভবানীভবনে বেলা ১২টায় তলব করা হয়েছিল অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে। কিন্তু অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সেই হাজিরা এড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সিআইডির কাছে ১৫ দিন সময় চেয়েছেন অভিষেক। অসুস্থতার কথা জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়, তাতেই ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়েছে খবর সিআইডি সূত্রে। শনির দুপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নোটিস ধরায় সিআইডি। বিধানসভায় সই জালকাণ্ডে অভিষেককে তলব করে সিআইডি। কিন্তু তারপরই পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সোনারপুরে নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জুর বাড়িতে যাওয়ার পথে জনরোষের শিকার হন অভিষেক।
অভিষেককে লক্ষ্য করে উড়ে আসে পচা ডিম, ইট, জুতো। ছিঁড়ে যায় তাঁর জামাও। শেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিস গিয়ে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে কর্ডন করে বের করে আনে। এরপর অভিষেককে চিকিৎসার জন্য প্রথমে অ্যাপোলো ও পরে বেলভিউ নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিষেক 'আক্রান্ত' খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। তবে চোট গুরুতর নয় বলে কোনও হাসপাতালই অভিষেককে ভর্তি নেয়নি। শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় অভিষেকের জন্য কালীঘাটের বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
এদিকে এরপর রবিবার কালীঘাটে এই বিষয়ে বৈঠক দেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই বৈঠকে দেখা যায় ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬০ জন বিধায়কই অনুপস্থিত। আসেন মাত্র ২০ জন। এরপরেই অনুপস্থিত বিধায়কদের নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৃণমূলের তরফে বারে বারে বলা হয় তাঁরা দলেই আছেন। কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উপর হামলার ঘটনায় প্রত্যেক বিধায়ক নিজ নিজ এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল, তাই তাঁরা বৈঠকে যোগ দিতে আসতে পারেননি।
কিন্তু এসবের মধ্যেই প্রশ্ন ওঠে যে, বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা ধরে রাখতে ৩০ জন বিধায়ক দরকার। এখন আগামীতে যদি নতুন করে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে আদৌ ৩০ জনের সই জোগাড় করতে পারবে তৃণমূল! এদিকে ইতিমধ্যেই দল বিরোধী কাজের জন্য ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। চিঠি দেওয়া হয়েছে স্পিকারের কাছে। ওদিকে, ৫০-এরও বেশি বিধায়ক নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন তৃণমূল তৈরি করছেন বলে খবর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বিধায়কের বৈঠকে হাজির ছিলেন না প্রায় ৬০ জন বিধায়ক। শোনা যাচ্ছে, সেই বিধায়করাই মিলে তৈরি করছেন এই নতুন দল।
