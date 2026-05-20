/TMC leader controversy: ১৫ বছরেই কোটিপতি: ৬৮ প্লট, বিলাসবহুল বাগানবাড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের তৃণমূল নেতার 'সাম্রাজ্যে'র হদিশ। এবার নজরে দলের ব্লক সভাপতি। তাঁকে নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর ডেবরায়।
একসময় আর্থিক অবস্থা নাকি ছিল খুবই সাধারণ! আর এখন? কয়েক কোটি টাকা সম্পত্তির মালিক তৃণমূলের ডেববার ব্লকের সভাপতি প্রদীপ কর। ৬৮ প্লট, বিলাসবহুল বাগানবাড়ি। যা রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ১৫ বছরে নিজের নামে একে পর এক জমি কিনেছেন প্রদীপ। যা পরিমাণ ৬৪ প্লট ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, ওই জমির বাজারমূল্য এখন কয়েক কোটি টাকারও বেশি। স্থানীয় পাকুই গ্রামের মাঠের মাঝখানে বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একটি বাগানবাড়ি। বিশাল পুকুর, মাছ চাষের ব্যবস্থা, ফুল ও ফলের বাগান, কী নেই সেখানে! স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, “এ যেন সিনেমার রিসর্টকেও হার মানাবে!”
স্থানীয় বিজেপি নেতা অসিত কুমার রাউতের দাবি, 'একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে এত অল্প সময়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক। পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত'।
