Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ক্ষমতার দাপটে জলের দরে লিজ! তৃণমূলের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে বিস্ফোরক সত্যি সামনে

ক্ষমতার দাপটে জলের দরে লিজ! তৃণমূলের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে বিস্ফোরক সত্যি সামনে

TMC Camac Street Office Controversy: অনিয়ম ও শর্ত লঙ্ঘনের সেখানেই শেষ নয়। চুক্তির শর্ত অমান্য করে অফিস ব্যবহারের পাশাপাশি গত পাঁচ মাস ধরে ওই প্রাঙ্গণের মাসিক ভাড়াও বকেয়া রাখা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের এই দলীয় কার্যালয়কে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি অনিয়মের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:00 PM IST
ক্ষমতার দাপটে জলের দরে লিজ! তৃণমূলের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে বিস্ফোরক সত্যি সামনে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রভাবের দাপটে জলের দরে লিজ! তৃণমূলের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে বিস্ফোরক সত্যি
2
3
4
5