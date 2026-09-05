/ক্ষমতার দাপটে জলের দরে লিজ! তৃণমূলের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে বিস্ফোরক সত্যি সামনে

পিয়ালী মিত্র: তৃণমূলের অফিসের ভাড়া ও চুক্তি ঘিরে বড় অভিযোগ। ২০২০ সালে রমাদেবী গোয়েঙ্কার সঙ্গে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চুক্তি হয়েছিল। অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে বাজারদরের তুলনায় অনেক কম—মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়ে অফিসটি নেওয়া হয়। ২০২০ সালের AITC- এলাহাবাদ ব্যাংকের হরিশ মুখার্জি ব্রাঞ্চ থেকে দু দফায় (৩০ লক্ষ এবং ২০ টাকা ) পেমেন্ট হয়। আরও অভিযোগ ১৭ হাজার স্কয়ার ফিটের দু’টি (৭ তলা ও ৮ তলা ) ফ্লোরের মাসিক ভাড়া ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অমান্য করে সেই অফিসে কাজ শুরু হয়।
অন্যদিকে, ক্যামাক স্ট্রিটের এই অফিস খালি করার নোটিস চ্যালেঞ্জ মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নিম্ন আদালতের। সম্পূর্ণ শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অফিস অপরিবর্তিত রাখতে হবে। এমনটাই নির্দেশ নিম্ন আদালতের। অফিস খালি করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ। সেই মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জানানো হয়েছে, মামলার সম্পূর্ণ শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অফিসের বর্তমান স্থিতি অপরিবর্তিত রাখতে হবে।
নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শুনানির চূড়ান্ত পর্যায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয় যেভাবে রয়েছে, সেভাবেই থাকবে। আদালত জানিয়েছে, মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষ—অর্থাৎ ভবন মালিক ও আবেদনকারী—সবার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শোনার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পরবর্তী শুনানির দিনে সমস্ত পক্ষকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই কার্যালয়টিকে কেন্দ্র করে উঠে আসছে একের পর এক অভিযোগ ও বিতর্ক। অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে বর্তমানে বিদেশ পালিয়ে থাকা বিনয় মিশ্র এবং জেলবন্দি শান্তনু বিশ্বাসরা মালিকের কাছ থেকে কার্যত অফিসটি কব্জা করেন। অভিযোগ আরও, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অফিসটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়- গত পাঁচ মাস ধরে অফিসের ভাড়াও বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ।
কোন শর্ত অমান্য?
এগ্রিমেন্টে থাকা শর্ত অনুযায়ী, Building -এ Completion Certificate পাওয়ার আগে লিজগ্রহীতা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসে ওই premises-এ শুধুমাত্র fit-out কাজের জন্য প্রবেশ/ব্যবহার করতে পারবেন। মালিক একমাত্র Completion Certificate পাওয়ার পরই মূল ব্যবসায়িক/অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা যাবে, এবং তা Municipal Corporation-এর প্রযোজ্য আইন মেনে করতে হবে।”
৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের বিল্ডিংয়ে Completion Certificate (CC) ছিল না—এমনটাই অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতেই ২০২০ সালে রমাদেবী গোয়েঙ্কার কাছ থেকে ওই বিল্ডিংয়ের দুটি ফ্লোর লিজ নেয় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাব খাটিয়ে বিল্ডিংয়ের CC পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। দু’পক্ষের চুক্তিতেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ ছিল- Completion Certificate না পাওয়া পর্যন্ত premises-টি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; শুধুমাত্র fit-out purpose-এ ব্যবহার করা যাবে।
কিন্তু অভিযোগ, CC পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। উলটে, অভিযোগ অনুযায়ী চুক্তির ওই শর্ত অমান্য করেই CC ছাড়াই অফিসে বাণিজ্যিক/দাফতরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস হিসেবেই ওই premises ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অর্থাৎ, চুক্তিতে CC পাওয়ার আগে ব্যবসায়িক ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকার শর্ত থাকা সত্ত্বেও, সেই শর্ত ভেঙেই অফিস চালানোর অভিযোগই এখন গোটা বিষয়ের কেন্দ্রে।
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