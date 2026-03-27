TMC candidate change Jangalmahal: জঙ্গলমহলে সতর্ক তৃণমূল: ৪ আসনের তিনটিতেই প্রার্থী-বদল, নতুন গেমপ্ল্যান
TMC candidate change Jangalmahal: ঝাড়গ্রাম নয়, বিনপুর থেকে লড়ছেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪ আসনেই তিনটেই প্রার্থী-বদল। ঝাড়গ্রাম নয়, বিনপুর থেকে লড়ছেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছাব্বিশে জঙ্গলমহলে সতর্ক তৃণমূল।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: পাইলট খুব ভালো ছিল, জীবন বাঁচিয়েছেন: ঝড়ে টালমাটাল বিমানের ঝুঁকির অবতরণ, মুখ খুললেন মমতা
জঙ্গলমহলের জেলা ঝাড়গ্রাম। বিধানসভা আসন চারটি। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, বিনপুর ও নয়াগ্রাম। একুশের বিধানসভা ভোটে চারটি আসনেই জিতেছিল তৃণমূল। ঝাড়গ্রামে বীরবাহা হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরে খগেন্দ্রনাথ মাহাত, বিনপুর দেবনাথ হাঁসদা আর নয়াগ্রামে দুলাল মুর্মু।
ছাব্বিশেও নয়াগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মুই। বাকি ৩ আসনে কিন্ত এবার আর টিকিট দেওয়া হয়নি বিদায়ী বিধায়কদের। বস্তুত, ঝাড়গ্রাম থেকে বিনপুরে সরিয়ে দেওয়া রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে। ঝাড়গ্রামে প্রার্থী মঙ্গল সোরেন, আর গোপিবল্লভপুরে অজিত মাহাত। বাদ পড়লেন গোপিবল্লভপুর ও বিনপুর দুই বিদায়ী খগেন্দ্রনাথ মাহাত ও দেবনাথ হাঁসদা। এমনকী, জঙ্গলমহলের আর জেলায় বাঁকুড়ায় টিকিট পাননি বিদায়ী মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, জঙ্গলমহলে দলের পারফরম্যান্স খারাপ। জনসংযোগের অভাবে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।
এদিন ঝাড়গ্রামের বিনপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন অভিষেক। তিনি বলেন, 'বিজেপি যদি তাদের রাজ্য সব মহিলাকে একমাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে পারে, তাহলে আর ভোট চাইতেই আসব না'। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সাফ কথা, 'বিজেপি যখন প্রচারে আসছে, তখন জানতে চান ৫ বছর কী কাজ করেছে আদিবাসীদের জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী মহিলাদের ১৭০০ টাকা করে দিচ্ছে'। বলেন, 'বাংলায় ভোট বলে লোক দেখানো পেট্রলের দাম কমেছে। যেদিন ভোট শেষ হবে গ্য়াসের দাম দু'হাজার টাকা হবে। পেট্রলের দাম দুশো টাকা হবে। মোদী বাংলায় এসে ঘোষণা করুন আগামী পাঁচ বছর পেট্রল, গ্যাসের দাম বাড়বে না। আমরা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেব'।
আরও পড়ুন: TMC EVM hacking allegation: বিজেপি '১৭৭+': 'ইভিএম হ্যাক করবে'? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সেটিংয়ের অভিযোগ ব্রাত্যের