/শেষরক্ষা কীভাবে? ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস খালি করে দেওয়ার নোটিস দিয়েছিল বাড়ির মালিক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই অফিস খালি না করে দিলে আইনি পদক্ষেপের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। এনিয়ে এবার পাল্টা মামলা করল তৃণমূল কংগ্রেস।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে নিম্ন আদালতের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই নোটিসের ভিত্তিতে এখনও কোনও পদক্ষেপ না করার আবেদন করা হল তৃণমূলের তরফে।
বাড়িটির মালিক রামাদেবী গোয়েঙ্কা। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রামাদেবী গোয়েঙ্কার একটা লিজ চুক্তি করা হয়েছিল ২০২০ সালের ১ মার্চ। দেবরাজ চক্রবর্তী সই করেছিলেন চুক্তিতে। চুক্তি হয় ১০ বছরের জন্য। চুক্তিতে একটা শর্ত ছিল যেখানে বলা ছিল মালিক একটা সিসি দেবেন। তারপরই ছয় ও সাততলার দখল নিতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু সিসি না দেওয়ার সত্ত্বেও জোর পূর্বক দখল করে নেওয়া হয়েছে দু’টি তলা। এমনটাই সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন বাড়ি মালিকের আইনজীবী।
এদিকে, গত বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিস ও পুরসভার কর্মীরা ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হাজির হন। তাঁরা বলেন, বাড়ির উপরে তৃণমূল কংগ্রেস লেখা রয়েছে। ওই হোডিং খুলতে হবে। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন, হুমায়ুন কবীর-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনা নিয়ে অভিষেকের বাদি ছিল, নোটিস ঠিক মতো ছবি সাঁটা ছিল না। ফুটপাতের উপর এত বোর্ড লাগানো আছে। কেউ সেটা খুলবে না। যাঁরা এত দিন ধরে একের পর এক অবৈধ বিল্ডিং তৈরি করেছে— সকলের সাত খুন মাফ। কারণ, তাঁরা এখন বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন। পুলিসের এই আচরণ, গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধে আমরা হাই কোর্টে মামলা করব।
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