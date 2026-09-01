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শেষরক্ষা কীভাবে? ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

Abhishek Banerjee: গত বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিস ও পুরসভার কর্মীরা ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হাজির হন। তাঁরা বলেন, বাড়ির উপরে তৃণমূল কংগ্রেস লেখা রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 01, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:42 PM IST
শেষরক্ষা কীভাবে? ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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