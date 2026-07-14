/ফের বিস্ফোরক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল, অভিষেকের জন্যই দলের এই সর্বনাশ হয়েছে

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন ও দুই শিবিরের তীব্র দ্বন্দ্বে জেরবার তৃণমূল। ডামাডোলের মধ্যেই সরাসরি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসকে ফের নিশানা করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে অভিষেক শিবিরের তীব্র সমালোচনা করে কল্যাণ দাবি করেছেন, ক্যামাক স্ট্রিটের ছায়া এবং প্রশ্রয়ে থাকা নেতারাই আজ তৃণমূলের এই সর্বনাশের জন্য দায়ী। শুধু অভিষেকই নন, তাঁর ব্যক্তিগত আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-এর বিরুদ্ধেও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
কল্যাণের অভিযোগ
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের কারণেই আজ অসংখ্য তৃণমূল নেতা-কর্মী গভীর সংকটের মুখে পড়ছেন। তাঁর দাবি, সংগঠন চালানোর জন্য ক্যামাক স্ট্রিটে সুমিত রায়ের সঙ্গে যাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন বা কথা বলতেন, এখন পুলিস তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের দল ভেঙে তৈরি হওয়া ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কল্যাণ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল।'
সুবিধাবাদীদের তীব্র নিশানা
যে সমস্ত বিধায়ক ও নেতা এখন মূল দল (কালীঘাট শিবির) ছেড়ে বিদ্রোহী হয়েছেন বা অভিষেকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, তাঁদেরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কল্যাণ। তাঁর কথায়, 'যাঁরা সেই সময় আইপ্যাক ও অভিষেকের থেকে সবথেকে বেশি সুবিধা নিয়েছেন, আজ তাঁরাই সবথেকে বেশি অভিষেকের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।'
আইপ্যাকের ভূমিকা
আরও বলেন, এই বিদ্রোহী নেতারা এতদিন আইপ্যাকের সহায়তায় সব সুবিধা ভোগ করেছেন, নিজেদের 'অভিষেকের লোক' বলে দলের ভেতরে চাপ তৈরি করে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন অন্যায় করলেও অভিষেক তাঁদের বাঁচিয়ে দেবে এবং সেই দেমাক থেকেই অন্যায় করে গিয়েছেন। কল্যাণ মনে করিয়ে দেন, অতীতে তিনি যখন আইপ্যাকের সমালোচনা করেছিলেন, তখন কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি, অথচ আজ সেই সুবিধাবাদীরাই ভোল বদলেছেন।
ঔদ্ধত্যের কারণেই এই সর্বনাশ
দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সরাসরি অভিষেকের ঔদ্ধত্যকে দায়ী করেছেন প্রবীণ এই সাংসদ। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'অভিষেকের জন্যই দলের এই সর্বনাশ হয়েছে। ও কাউকে সম্মান দিতে জানে না। এত ঔদ্ধত্য! সময় খারাপ চললেও ও পরিস্থিতি থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি।'
নির্বাচন কমিশন
সাংগঠনিক ও আইনি লড়াই প্রসঙ্গেও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে ‘আসল তৃণমূল’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ECI) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কল্যাণের সাফ কথা, ঋতব্রতদের নতুন দলকে এখনই স্বীকৃতি না দিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল আগে দলত্যাগ বিরোধী আইনের (Anti-Defection Law) আবেদনের বিচার করা। কিন্তু কমিশন ঋতব্রতদের সময় দিয়ে চরম অন্যায় করছে।
একুশে জুলাইয়ের মহাসমাবেশ নিয়ে পিছু হঠতে নারাজ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'একুশে জুলাই নিয়ে আমরা আগামীকাল আদালতে শেষ পর্যন্ত লড়ব।' ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির সভা করতে পারে, তার জন্য আদালতের আইনি লড়াইয়ে তাঁরা কোন খামতি রাখবেন না। সব মিলিয়ে, কল্যাণের এই জোড়া ফলার আক্রমণ দলীয় ফাটলকে আরও স্পষ্ট করে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)