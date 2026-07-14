Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ফের বিস্ফোরক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল, অভিষেকের জন্যই দলের এই সর্বনাশ হয়েছে

ফের বিস্ফোরক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল, অভিষেকের জন্যই দলের এই সর্বনাশ হয়েছে

Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের কারণেই আজ অসংখ্য তৃণমূল নেতা-কর্মী গভীর সংকটের মুখে পড়ছেন। তাঁর দাবি, সংগঠন চালানোর জন্য ক্যামাক স্ট্রিটে সুমিত রায়ের সঙ্গে যাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন বা কথা বলতেন, এখন পুলিস তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের দল ভেঙে তৈরি হওয়া ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কল্যাণ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:14 PM IST
ফের বিস্ফোরক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্যামাক স্ট্রিটটাই তৃণমূলকে শেষ করে দিল, অভিষেকের জন্যই দলের এই সর্বনাশ হয়েছে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ডোরিনা ক্রসিংয়ে 'না' পুলিসের, জলকাদার ব্রিগেডে আপত্তি কালীঘাটের, মমতার একুশে জুলাইয়
TMC 21 July Meeting46 min ago
2
Spain vs France59 min ago
3
Railway linen theft1 hr ago
4
Calcutta High Court Ritabrata Banerjee LoP case1 hr ago
5
Sukanta Ghosh murder1 hr ago