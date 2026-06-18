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তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: টানটান উত্তেজনা, তীব্র সওয়াল জবাব-- কোন মামলা?

দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর এলাকায় তাঁর হাতিবাড়ি নিয়েও কম বিতর্ক নেই। রাস্তার উপর বিয়েবাড়ি ভেঙে বেআইনি নির্মাণ করে ৪ তলা উঁচু প্রাসাদসম বাড়ি বানিয়ে সাধারণ মানুষের চক্ষুশূল হয়েছেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST
তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: টানটান উত্তেজনা, তীব্র সওয়াল জবাব-- কোন মামলা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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