/TMC Spokesperson Arup Chakraborty resignation: বড় খবর: গৃহদাহে জ্বলছে তৃণমূল, মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীর

Arup Chakraborty TMC Councillor: আর বৃহস্পতিবার, দলের মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরূপ চক্রবর্তী। তৃণমূলের হরিশ মুখার্জ্জি স্ট্রিটের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন দুপুরে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন তৃণমূলের ভালো এবং খারাপ দুই সময়ই মুখপাত্র হিসেবে কাজের সুযোগ পাওয়ায় তিনি সম্মানিত।
প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলে হচ্ছেটা কী? আশেপাশে কান পাতলে এই কথাটাই এখন শোনা যাচ্ছে সব থেকে বেশি। কাউন্সিলর থেকে বরো চেয়ারম্যান, বিধায়ক থেকে সাংসদ- হয় দল ছাড়ছে, পদ ছাড়ছে অথবা দলের হারের কারণের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করে খবরে উঠে আসছে তৃণমূল। ভয়ংকর গৃহদাহে জ্বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের দল। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিধানসভা নির্বাচনে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ার পর তৃণমূলের অন্দরে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল ভোটের ফল প্রকাশের পর, তা যেন দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি স্তরে।
শুরু হয়েছিল হারের কারণ বিশ্লেষণ দিয়ে। একে একে সকলেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাকের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলে বক্তব্য রাখছিলেন। জেলা স্তর থেকে পঞ্চায়েত উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সমস্ত দিকে যখন তৃণমূলের নৌকাডুবি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন দলের সবথেকে এলিট এবং প্রবীণ সংসদেরা একে অপরের সঙ্গে তীব্র বাকযুদ্ধ এবং দলীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন্দুশেখর রায়, বিশ্বজিৎ দেব থেকে শুরু করে, বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ, কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী- যারা এতদিন দলের বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তারাও নেমে পড়েন তীব্র বিদ্রোহে। সাংবাদিক সম্মেলন করে সুশান্ত ঘোষ এবং অরূপ চক্রবর্তী যথাক্রমে বরো চেয়ারম্যান পদ এবং একাউন্টস কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন বুধবার।
আর বৃহস্পতিবার, দলের মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরূপ চক্রবর্তী। তৃণমূলের হরিশ মুখার্জ্জি স্ট্রিটের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন দুপুরে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন তৃণমূলের ভালো এবং খারাপ দুই সময়ই মুখপাত্র হিসেবে কাজের সুযোগ পাওয়ায় তিনি সম্মানিত। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন দলের নীতি আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির মর্যাদা রেখে দলের মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার এবং দলের সিদ্ধান্ত তুলে ধরার। এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কারণে জন্য তিনি দলীয় মুখপাত্র পথ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন।
গতকাল, একই সুরে সুর মিলিয়ে দলের মুখপাত্র তথা ইস্তফা দেওয়া আরেক বরো চেয়ারম্যান-- কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী এই ইস্তফাকে ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’ বলেন। গণতন্ত্রে মানুষের রায়কে মাথা পেতে নেওয়ার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, '২০২৬-এ আমরা পরাজিত হয়েছি, মানুষ আমাদের বিরোধী আসনে বসিয়েছেন, এটা বুঝতেই হবে। ২৬-এর হার স্বীকার না করলে ২০১১, ২০১৪ বা ২০২১-এর জয়গুলোও মিথ্যে হয়ে যায়।'
তীব্র কটাক্ষ করে অরূপ চক্রবর্তী বলেন,'মমতাদি আর অভিষেক ছাড়া বাকি নেতৃত্ব কই? আজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন আগের সেই কেষ্টবিষ্টু আর সেলিব্রিটিরা কোথায় গেলেন? সারা জীবন কেউ ক্ষমতায় থাকে না।' তবে মমতাদির প্রতি এখনও মানুষের আবেগ আছে বলে জানান তিনি।
পরবর্তী লক্ষ্য কি অন্য দল?
নেত্রীর কড়া নির্দেশের পরদিনই কাউন্সিলরদের এই উল্টো পথে হাঁটা এবং কর্মীদের ঘরে ফেরাতে বিরোধী বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা স্বীকার করায়, সুশান্ত ও অরূপের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সুশান্ত ঘোষ স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, 'পরবর্তী সময়ে হয়তো আরও অনেক কাউন্সিলর আমাদের এই পথেই হাঁটবেন।' স্বাভাবিকভাবেই, বিধানসভা নির্বাচনের ধাক্কা সামলানোর আগেই কলকাতা পুরসভার এই ‘বিদ্রোহ’ তৃণমূল কংগ্রেসকে এক চরম অস্বস্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)