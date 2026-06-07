/TMC Councillor Bappaditya Arrested: টাকা না ফেললে কোনও পরিষেবাই মিলত না! ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে বাপ্পাদিত্য

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তোলাবাজি-সিন্ডিকেট-মারধর-হুমকি! খাস কলকাতায় গ্রেফতার একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলর। তালিকায় জুড়ল আরও একটি নাম, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। ধৃতকে চোদ্দ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত।
কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য। গতকাল শনিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। পুলিস সূত্রে খবর, ২০২১ সালেই তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এক মহিলা। বাঘাযতীন প্লেসের বাসিন্দা ওই মহিলার দাবি, একুশে সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল জেতার পর তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করেন কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামীরা। এরপর স্রেফ বাড়িতে ভাঙচুরই নয়, ২০ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করা হয়।
এদিকে বাপ্পাদিত্যের গ্রেফতারির পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ, রবিবার সকালে থানার বাইরে রীতিমতো ডিম হাতে চলে বিক্ষোভ। সঙ্গে 'চোর চোর' স্লোগান। বাপ্পাদিত্য়কে পুলিসের গাড়িতে তোলার সময়ে ছোঁড়া হয় ডিম। দাবি ওঠে, 'পাবলিকের হাতে তুলে দিন ওকে'।
সাল ২০১০। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বাপ্পাদিত্য। ২০১৫ পুরভোটে জিতে ১০১ নম্বরে কাউন্সিলর হন তিনি। এরপর ২০২১ জেতার পর পুরসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক পদে ছিল ধৃত কাউন্সিলর। পাটুলি B ব্লকে প্রাসাদোপম বাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তোলাবাজি টাকাতেই বাড়বাড়ন্ত কাউন্সিলরের। এলাকায় কোনও নির্মাণ হলেই নাকি কাঠা পিছু টাকা ধরা থাকত কাউন্সিলের! এমনকী, পরিষেবা পেতে গেলেও টাকা দিতে হত তাঁকে। শনিবার বিকেলে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের যুব সভাপতি সৌরভ ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিস। তিনি কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এরপর থানায় ডাকা হয়েছিল কাউন্সিলরকে।
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