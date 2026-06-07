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TMC Councillor Bappaditya Arrested: টাকা না ফেললে কোনও পরিষেবাই মিলত না! ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে বাপ্পাদিত্য

TMC Councillor Bappaditya Arrested:  'পাবলিকের হাতে তুলে দিন ওকে'। থানা থেকে কাউন্সিলরকে বের করতে ডিম ছুঁড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:07 PM IST
TMC Councillor Bappaditya Arrested: টাকা না ফেললে কোনও পরিষেবাই মিলত না! ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে বাপ্পাদিত্য
Image Credit: গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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টাকা না ফেললে কোনও পরিষেবাই মিলত না! ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে বাপ্পাদিত্য
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