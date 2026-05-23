/TMC Councillor Arrested: অভিযোগের পরই চটজলদি অ্যাকশন, ঠাকুরপুকুর থেকে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

পিয়ালী মিত্র: কলকাতায় এই প্রথম। গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর। তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার বেহালার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে। পুলিসের গাড়িতে তাঁকে যখন তোলা হচ্ছিল সেইসময় উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগান।
শনিবারই সুদীপের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে একটি মামলা হয় ঠাকুরপুকুর থানায়। অভিযোগ, এক বাবসায়ীর কাছে ৫ লক্ষ টাকা চান তিনি। আগেও টাকা চেয়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমন হুমকি দেওয়া হয়েছিল ওই ব্যবসায়ীকে।
এদিকে, শনিবারই ওই ব্যবসায়ী ঠাকুরপুকুর থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগ পাওয়ার পর আজই সন্ধেয় ঠাকুরপুকুরের এক পার্টি অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয় সুদীপকে। তোলাবাজির পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আগেও ছিল। নির্বাচনের আগে ইন্দ্রনীল খাঁয়ের একটি প্রচার সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে।
ওই গ্রেফতারি নিয়ে তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোন মামলায় গ্রেফতার করা হল? যদি কোনও পুরনো মামলা থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নোটিস দেওয়া হয়েছিল কিনা? সেসব না দেখে কিছু বলতে পারব না। তবে বলব রাজনৈতিক মামলায় যদি এভাবে গ্রেফতার করা হয় তাহলে তো মনে হচ্ছে এটা কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা।
