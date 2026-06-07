/TMC Councillor Arrested: কলেজ স্ট্রিটে তুলকালাম! পকসো মামলা তুলতে নির্যাতিতাকে মার, শেষপর্যন্ত পুলিসের জালে TMC কাউন্সিলর

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পকসো (POCSO) মামলা এবং জায়গা জবরদখল করে বেআইনি বহুতল নির্মাণের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড। ঘটনার জেরে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মোহাম্মদ জসিমুদ্দিনের বাড়ি ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সকালবেলাই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিস বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু পুলিস আসার খবর পেয়েই কাউন্সিলর নিজের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। দীর্ঘক্ষণ পুলিস বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পরও তিনি গেট খোলেননি। দরজা খোলার জন্য চাবি বানানোর লোক নিয়ে আসে পুলিস। শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের করে জসিমুদ্দিনকে থানায় নিয়ে যায় পুলিস। জানা গিয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে জসিমুদ্দিনকে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০২৩ সালে কাউন্সিলর জসিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি পকসো মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই নির্যাতিতা গতকাল রাতে যখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কাউন্সিলরের বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ অনুগামী তাঁর ওপর নতুন করে হামলা চালায়। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলা বিশ্বনন্দন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার প্রতিবাদেই আজ সকাল থেকে কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।
স্থানীয়দের দাবি, শুধু পকসো মামলাই নয়, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক দুর্নীতি ও জবরদখলের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, চারতলা বাড়ির অনুমতি নিয়ে কাউন্সিলর অবৈধভাবে ফ্লোর বাড়িয়ে বহুতল নির্মাণ করেছেন। তিনি ওই জায়গার প্রকৃত মালিক বা ভাড়াটে কোনওটিই নন। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, আগে সিপিএম-এ থাকার সময়ও তিনি এভাবে অত্যাচার করতেন এবং তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরও তাঁর অত্যাচারের কোনও পরিবর্তন হয়নি।
বিক্ষোভ চলাকালীন কাউন্সিলরের বাড়িতে তাঁর ঘনিষ্ঠ এক চিকিৎসক প্রবেশ করতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, তিনি আসলে একজন 'ভুয়ো চিকিৎসক'। তাঁকে দেখা মাত্রই উত্তেজিত জনতা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ করে। কাউন্সিলরের বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে পুরো এলাকা খালি করে দেওয়া হয় এবং পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় পুলিস।
নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, ২০২৩ সালের মে মাসে তাঁর নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে। সেই পকসো মামলায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমুদ্দিন এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আলী সানি। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, তৎকালীন জোড়াসাঁকো থানার ওসির সাহায্যে জসিমুদ্দিন কোনওভাবে কেস থেকে ছাড় পেয়ে জামিন পেয়ে গেলেও, সানি প্রায় আট মাস জেলে ছিল।
জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নির্যাতিতার পরিবারকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। শনিবার রাতেও মার্কেট থেকে ফেরার পথে নির্যাতিতাকে আটকায় কাউন্সিলর ও তার দলবল। 'কেস না তুললে পরিবারকে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না'—এই হুমকি দিয়ে নির্যাতিতার ওপর চড়াও হয় আফসার আলী ছোটু নামের এক যুবক। মারধরের জেরে গুরুতর আহত অবস্থায় নির্যাতিতা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আট জনের নামে থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে।
নির্যাতিতার মা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'জসিমুদ্দিন এবং আলী সানি দুজনেই চোর এবং অপরাধী। ওরা আমার ঘর বরবাদ করে দিয়েছে। আমরা পুলিসের কাছে পূর্ণ ইনসাফ বা ন্যায়বিচার চাই।' অন্যদিকে, পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জসিমুদ্দিনকে আপাতত আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, জোড়াসাঁকো থানা গ্রেফতার করেছে জসিমুদ্দিনকে।
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