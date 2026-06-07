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TMC Councillor Arrested: কলেজ স্ট্রিটে তুলকালাম! পকসো মামলা তুলতে নির্যাতিতাকে মার, শেষপর্যন্ত পুলিসের জালে TMC কাউন্সিলর

TMC Councillor Arrested: পকসো মামলায় কেস তোলার জন্য নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে লাগাতার হুমকি এবং মারধরের অভিযোগ। অবশেষে আটক করা হল জোড়াসাঁকোর তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমুদ্দিনকে। আজ সকালে তার বাড়ি ঘিরে দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘণ্টার নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিস তালা খোলার লোক ডেকে দরজা খুলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায়।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:40 PM IST
TMC Councillor Arrested: কলেজ স্ট্রিটে তুলকালাম! পকসো মামলা তুলতে নির্যাতিতাকে মার, শেষপর্যন্ত পুলিসের জালে TMC কাউন্সিলর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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