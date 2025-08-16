English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Savarkar in Petroleum Ministry Advertisement: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের পোস্টে গান্ধী-নেতাজির উপরে সাভারকার! প্রবল বিক্ষোভ ইন্ডিয়ান অয়েলের সামনে

Savarkar in Petroleum Ministry Advertisement: অসীম বসুর বক্তব্য়, ওই পোস্টের মাধ্যমে গান্ধীজি ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হচ্ছে। সাভারকারের ছবি সরিয়ে না নিলে বৃহত্তর অন্দোলন করা হবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 16, 2025, 05:51 PM IST
Savarkar in Petroleum Ministry Advertisement: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের পোস্টে গান্ধী-নেতাজির উপরে সাভারকার! প্রবল বিক্ষোভ ইন্ডিয়ান অয়েলের সামনে

বিক্রম দাস: স্বাধীনতা দিবসে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের করা পোস্টে গান্ধীজির-নেতাজিরও উপরে সাভারকারের ছবি। ক্ষোভে ফেটে পড়ল নেট দুনিয়া। পাশাপাশি এনিয়ে বিক্ষোভ দেখাল নেতাজি বার্থডে সেলিব্রেশন কমিটি। নেতৃত্বে তৃণণূল কাউন্সিলর।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের করা ওই পোস্টে রয়েছে গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র ও ভগত্ সিংয়ের ছবি। কিন্তু তাদের সবার উপরে রয়েছে সাভারকারের ছবি। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি রাখা হয়েছে সাভারকারের ছবি। কেন সাভারকার? কেন্দ্র তাঁকে গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, ভগত্ সিংয়ের থেকেও বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতার লি রোডে ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের সামনে তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল নেতাজি বার্থডে সেলিব্রেশন কমিটি। ছবি না সরালে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হল।

অসীম বসুর বক্তব্য়, ওই পোস্টের মাধ্যমে গান্ধীজি ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হচ্ছে। সাভারকারের ছবি সরিয়ে না নিলে বৃহত্তর অন্দোলন করা হবে। জাতীয় পতাকারও উপরে সাভারকারের ছবি দেওয়া হয়েছে। এই মানুষটাকে সামনে রেখে দেশনায়কদের অপমান করা হয়েছে। ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর জন্য কেন্দ্রকে ধিক্কার জানাচ্ছি। যদি এটা ভুল করে হয়ে থাকে তাহলে যেন অবিলম্বে একে বদলানো হয়।

তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর দাবি, যে সাভারকার আন্দামান জেলে থাকাকালীন ইংরেজ সরকারকে মুচলেখা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার জন্য ব্রিটিশ সরকারের থেকে মাসোহারা পেতেন। তাকে কী করে ভারতের পতাকার উপরে স্থান দেওয়া হতে পারে? তিনি আসলে বিশ্বাসঘাতক।

আরও পড়ুন-'রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে...!', ফের নয়াদিল্লিকে হুমকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের...

আরও পড়ুন-আগামী মাসেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দেখে নিন বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী কারা...
     
এনিয়ে  বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, সাভারকারের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে করেছে কংগ্রেস। এই দেশের ইতিহাস বিকৃত করে নিজেদের মতো করে ইতিহাস সাজিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলেন যাদের ভূমিকা ছিল তাদের অনেকের ভূমিকা চেপে দেওয়া হয়েছে। সাভারকারের বই পড়লে বুঝতে পারবেন সাভারকার কতবড় বিপ্লবী ছিলেন, দেশভক্ত ছিলেন। দেশের এই ধরনের যারা বিপ্লবী তাদের মান ছোট করার জন্য় কংগ্রেস ইতিহাস বিকৃত করেছে। সাভারকারের অবমূল্যায়ন কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের চক্রান্ত।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Independent Day CelebrationSavarkarSavarkar photo in Petroleum Postpetroleum ministry
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee Independence Day: রেড রোডের অনুষ্ঠানে অসুস্থ ৪০ পড়ুয়া, হাসপাতালে ছুটলেন মমতা! বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Student Death: ফের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, মাঝ রাতে ছাদেই...নলি আর শিরা...