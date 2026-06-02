/Bishwarup Dey: নেত্রীকে ঘিরে থাকা নেতারা কোথায়? ঋতব্রত-সন্দীপন-তারকরা সব রাজনৈতিক চিয়ারলিডার, বিস্ফোরক TMC কাউন্সিলর

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ধর্নায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। কিন্তু ধর্নাস্থলে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের কম সংখ্যা দেখে তিনি হতাশ। সেখানেই তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন যে কলকাতা পুরসভায় ১৩৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র কুড়িজন হাজির। ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে জনা দশেক। জনা তিনেক সাংসদ।
এরপরই হতাশ বিশ্বরূপ বাবু সেখানে বলেন, নেত্রীর পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। কিন্তু সেই নেতারা কোথায়? যারা ভোটের আগে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে নেত্রীর কাছ ছাড়া হতেন না। তারপরই তিনি তির্যকভাবে মন্তব্য করেন, ভাবছি কাগজে বিজ্ঞাপন দেব-- নেতারা সব নিরুদ্দেশ। তাদের খুঁজছি।
কার্যত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা-দের উদ্দেশ্যে তোপ ডাকলেন বিশ্বরূপ দে। বললেন, ঋতব্রত বামফ্রন্টের সাংসদ ছিলেন। তৃণমূলে এসে সংসদ হয়েছেন। এখন বিধায়ক। একদম জামাই আদর পেয়েছেন। সেই জামাই কিনা দিল লাথি। সন্দীপন সাহা, তার বাবা বিধায়ক ছিলেন দীর্ঘদিন। মা কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি নিজে এখন বিধায়ক কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদ। তিনি নাকি এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না। তাই তিনি বেসুর।
কখনও বাবার জন্মে দেখিনি একই পরিবারের বাবা,ছেলে এবং পুত্রবধূ- তিনজনে কাউন্সিলর হয়। তারক সিং-রা তো সেই পরিবারের সদস্য। তারা বেসুর হচ্ছেন কেন? ক্ষীর তো তারাই খেয়েছেন। এটা তো ঠিক সজল ঘোষ এবং তাপস রায় উত্তর কলকাতার ২ তৃণমূল নেতাকে চোখের জলে বিদায় নিতে হয়েছিল। ফল এখন বুঝতে হচ্ছে।
এখন খালি সার্কাস দেখছি। ক্রিকেট মাঠে যেরকম চিয়ার লিডার দেখা যায় এরা সেই সব রাজনৈতিক চিয়ার লিডার। নিজেকে যদি বিজেপিতে যেতে হয় তাহলে তৃণমূলের পুরো পিতার পথ ছেড়ে যাব। তৃণমূলের বিধায়ক হয়ে গাদ্দারী করব না।
