Humayun Kabir support Mamata Banerjee: 'ভোটে লড়ুন, আমাকে শিট শেয়ারিংয়ে নিন', বিপদে মমতার পাশে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ছাব্বিশে ভরাডুবির পর ভেঙে খান খান তৃণমূল। সাংসদ-বিধায়করা যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন তৃণমূলনেত্রীর পাশে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর।
গত বছরের শেষের দিকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হন হুমায়ুন। এরপর নতুন দল গঠন করেন তিনি। নাম, আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। সেই হুমায়ুন বলছেন, 'আজকে যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, সাংসদ হয়েছে, দলনেতা হয়েছে, আজকে তাঁরা যদি মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে বিজেপির হাত ধরতে পারে, তাহলে মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় যদি ভোটে অংশ নিয়ে আসন সমঝোতা করতে চায়, আমার কোনও আপত্তি থাকার কথা নেই'।
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের সাফ কথা, 'তৃণমূল নেতৃত্বরাও নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে, সাধারণ মানুষ যেভাবে তৃণমূলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরে ডিম ছুঁড়ছে, তার তো প্রতিবাদ দেখছি না। এদের তো এককভাবে নির্বাচনে লড়াই তো ক্ষমতাই নেই'।
তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনে মঞ্চকে ব্যবহার করে, নিজেদের প্রতিষ্ঠার পর সরকারে থাকলে, থাকব। বিরোধী দলে থাকলে পালিয়ে যাব। এটা না করে হুমায়ুন কবীর যেটা বলেছেন, সমালোচনা করে, সেটার সঙ্গে আমি সম্পর্ণভাবে একমত। পরবর্তী যে কথাটা বলছেন, সেটা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করার জায়গায় আমিও নেই, এক্রিয়ারও নেই। ভবিষ্যতের অনুমান ভিত্তিক বিষয়ক'।
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