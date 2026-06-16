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Humayun Kabir support Mamata Banerjee: 'ভোটে লড়ুন, আমাকে শিট শেয়ারিংয়ে নিন', বিপদে মমতার পাশে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা

Humayun Kabir support Mamata Banerjee:  'যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, সাংসদ হয়েছে, দলনেতা হয়েছে,  তাঁরা মমতার  হাত ছেড়ে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:24 PM IST
Humayun Kabir support Mamata Banerjee: 'ভোটে লড়ুন, আমাকে শিট শেয়ারিংয়ে নিন', বিপদে মমতার পাশে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা
Image Credit: মমতার পাশে হুমায়ুন কবীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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