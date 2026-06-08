/Kolkata Municipal Corporation: ভাঙল পুরবোর্ড; ফিরহাদের ইস্তফার পর দায়িত্বে পুর কমিশনার স্মিতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তৃণমূলের ডামাডোল। ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পর নতুন মেয়র বাছাইয়ের সময়সীমা শেষ। কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য় সরকার। প্রশাসক পদে বসানো হল পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে।
গত শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মেয়রদের পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম। তারপর থেকেই কার্যত পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে নোটিশ জারি করে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেয়রের ইস্তফার পর কেন পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না? বস্তুত, নতুন মেয়র কে হবেন, তা জানানোর জন্য তিনদিন সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন মেয়রের নাম জানানো হয়নি। এরপর কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নোটিশে উল্লেখ, মেয়রের পদত্যাগের পরে পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ায় বাধা তৈরি হতে পারে। এর ফলে সংবিধান এবং ১৯৮০ সালের কলকাতা পুরসভা আইন অনুসারে, পুরসভার উপরে যে দায়িত্ব রয়েছে, তা পালনে সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
রাজ্য পালাবদলের পর কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব কার্যত সামলাচ্ছিলেন পুর কমিশনার স্মিতাই। অভিযোগ উঠেছিল, একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতেই মেয়দের পর থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ।
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