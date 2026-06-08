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Kolkata Municipal Corporation: ভাঙল পুরবোর্ড; ফিরহাদের ইস্তফার পর দায়িত্বে পুর কমিশনার স্মিতা

Kolkata Municipal Corporation: নতুন মেয়র কে হবেন, তা জানানোর জন্য তিনদিন সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু   কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন মেয়রের নাম জানানো হয়নি। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:31 PM IST
Kolkata Municipal Corporation: ভাঙল পুরবোর্ড; ফিরহাদের ইস্তফার পর দায়িত্বে পুর কমিশনার স্মিতা
Image Credit: কলকাতা পুরসভায় প্রশাসক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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