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  • /Pradip Bhattacharya: যেদিন কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনই... মমতাকে কোন অতীত মনে করালেন প্রদীপ?

Pradip Bhattacharya: 'যেদিন কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনই...' মমতাকে কোন অতীত মনে করালেন প্রদীপ?

Pradip Bhattacharya:  'দেশের বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে,তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বভারতীয় স্তরে লড়াই শুরু করেছে কংগ্রেস। তাতে মমতার পক্ষে যোগ দেওয়া কষ্টকর'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:42 PM IST
Pradip Bhattacharya: 'যেদিন কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনই...' মমতাকে কোন অতীত মনে করালেন প্রদীপ?
Image Credit: মমতাকে কোন অতীত মনে করালেন প্রদীপ?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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