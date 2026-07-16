'যাঁদের যাওয়ার আছে, ২১ জুলাইয়ের আগে লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান', 'ডেডলাইন' মমতার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল ভাঙন অব্যাহত। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এবার বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বৈঠক কোয়েল মল্লিকের। দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছেন মণীশ গুপ্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা, 'ইডি, সিবিআই বা বিজেপি বিভিন্ন রকম চাপের মুখে যাঁদের যাওয়ার আছে,তাঁদের অনুরোধ করছি ২১ জুলাইয়ের আগে চলে যান। লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান'।
এদিন ফের ফেসবুক লাইভে আসেন মমতা। বলেন, 'বিজেপি বলছে নামও রাখব না, নিশানও রাখব না। অনেক দল অনেক বার প্রতীক বদল করেছে।ক্ষমতার জোরে দলের নামও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু তার ভাবনা, লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি বদল করা যায় না'। মমতা বলেন, 'দেখলাম আরও এক সাংসদ, চলচ্চিত্রশিল্পী বিজেপির এক নেতার সঙ্গে মিটিং করে পদত্যাগ করলেন। তিনি আগেই পদত্যাগের ইমেল পাঠিয়েছিলেন। এখন সশরীরে গিয়ে পদত্যাগ করেছেন'। তাঁর সাফ কথা, 'এতে আমরা দুর্বল হব না'।
এর আগে, গতকাল বুধবার ফেসবুকে লাইভে 'বেইমান'দের হয়ে ক্ষমা চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'যদি সেটিং আমি নিজে করে নিতাম, তাহলে এই অত্যাচার আমায় সহ্য করতে হত না'।
মমতা বলেন, 'আমাদের অনেক শিক্ষা হয়েছে, মানুষের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমাদের সিম্বলে তাঁদের আপনারা জিতিয়েছেন। আমরা দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী। এদের অনেকের অনেক ল্যাগেজ-ব্যাগেজ আছে, আগে থেকে আমাকে রিপোর্ট করেনি। আমি যাঁর সম্পর্কে জেনেছি, আমি কিন্তু অ্য়াকশন নিয়েছি। বিজেপি বলেছি না, ভয় আউট, ভরসা ইন। এদের ভয় ইন, ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন, ভয় আউট করাচ্ছে। যাঁদের লাগেজ, ব্যাগেজ প্য়াকেজ আছে, তাঁরাই কিন্তু বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'বিজেপির নিজস্ব সংগঠন নেই বলে তাঁরা কিছু বেইমানকে বেছে নিয়েছে। যাঁরা কোনওদিন বিজেপির বিরোধিতা করবেন, করলেও সেটা লোক দেখানো। মানুষের কথা বলবে না। আমরা বলব'। বলেন, মনে রাখবেন, আমাদের সবকিছু কেড়ে নিলেও, আমাদের হৃদয় জুড়ে মানুষ আর মানুষ, কর্মী আর কর্মী। আমাদের কর্মীদের এলাকায় মিটিং করার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা এলাকায় মিটিং করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য আমার অফিস উন্মুক্ত আছে'।
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