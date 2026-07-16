Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /যাঁদের যাওয়ার আছে, ২১ জুলাইয়ের আগে লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান, ডেডলাইন মমতার!

'যাঁদের যাওয়ার আছে, ২১ জুলাইয়ের আগে লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান', 'ডেডলাইন' মমতার!

Mamata Banerjee: 'ক্ষমতার জোরে দলের নামও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু তার ভাবনা, লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি বদল করা যায় না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:20 PM IST
'যাঁদের যাওয়ার আছে, ২১ জুলাইয়ের আগে লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান', 'ডেডলাইন' মমতার!
Image Credit: মমতার বার্তা Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৩২ বলে ৫৩৬ রান, ৫১ ছক্কা, ৩ সেঞ্চুরি! প্রীতির গর্ব মাটিতে মিশিয়ে স্মিথদের ইতিহাস
Highest T20 Run Chase8 min ago
2
Kirandeep Kaur46 min ago
3
Abhishek Banerjee1 hr ago
4
Siliguri murder1 hr ago
5
Jalpaiguri Murder1 hr ago