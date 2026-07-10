'দাদা গো' বলে শমীকের মুখে 'সুকুমার ছুঁড়ে মারলেন' মহুয়া! কুণালে বিদ্ধ সুখেন্দুশেখর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভাঙন তৃণমূল। দলের ৩ প্রাক্তন সাংসদ যখন নাম লেখালেন গেরুয়াশিবিরে, তখন বিজেপি রাজ্যসভা শমীক ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করে ছড়া লিখলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কুণাল ঘোষ বললেন, 'বিশ্বাসঘাতকদের রাজনৈতিক সম্মান বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'।
রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন আগেই। তৃণমূল ছেড়ে এবার বিজেপি সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশচিক বরাইক। গতকাল, বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিজেপি অফিসে তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
ফেসবুকে সেই ছবি পোস্ট করে মহুয়া লিখেছেন, 'দাদা গো ! দেখ্ছি ভেবে অনেক দূর। এই দুনিয়ার সকল ভাল,শিমুল তুলো ধুন্তে ভাল,ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,কিন্তু সবার চাইতে ভাল।পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়' ।
এদিকে দল যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক নাম ঘোষণা করেছে বঙ্গ বিজেপি। ফেসবুকে পোস্টে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, 'ক্ষমতার সঙ্গে রংবদলকারী গিরগিটিরা, তারা পদ, চেয়ার যতই পাক, এই বিশ্বাসঘাতকদের রাজনৈতিক সম্মান বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এরা যে পদটাকে প্রাপ্তি বলে ভাবে, মানুষের কাছে সেটা ঘৃণ্য লোভী রাজনীতির বিষফল'।
সুখেন্দুশেখর, সুস্মিতা ও প্রকাশচিক পদত্যাগের কারণে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গে ৩ আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। কবে? ২৪ জুলাই। সেদিন বিকেলেই ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন।
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