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'দাদা গো' বলে শমীকের মুখে 'সুকুমার ছুঁড়ে মারলেন' মহুয়া! কুণালে বিদ্ধ সুখেন্দুশেখর

Mahua Moitra poem: ফেসবুকে পোস্টে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, 'ক্ষমতার সঙ্গে রংবদলকারী গিরগিটিরা, তারা পদ, চেয়ার যতই পাক, এই বিশ্বাসঘাতকদের রাজনৈতিক সম্মান বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 10, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:51 PM IST
'দাদা গো' বলে শমীকের মুখে 'সুকুমার ছুঁড়ে মারলেন' মহুয়া! কুণালে বিদ্ধ সুখেন্দুশেখর
Image Credit: শমীকের মুখে &#039;সুকুমার ছুঁড়ে মারলেন&#039; মহুয়া!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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