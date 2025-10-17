English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sovan Chatterjee: 'দার্জিলিঙে (North Bengal flood) মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা বৈঠক করেছেন গতকাল কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Baisakhi Banerjee) ও তার মেয়েকে নিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ে এসেছিলেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 17, 2025, 06:24 PM IST
Sovan Chatterjee is back in AITC offically: দীপাবলির দোরগোড়ায় 'গৃহপ্রবেশ', নিউটাউন-কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হলেন শোভন...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়:  মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (CM Mata Banerjee) সঙ্গে বৈঠকের পরেই সরকারি পদে কানন। নিউটাউন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় (Sovon Chattopadhyay)। সম্প্রতি দার্জিলিঙে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বৈঠক হয়। মমতা-অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পরেই সরকারি পদে কানন। NKDA- র (NewTown Kolkata Development Authority) চেয়ারম্যান (Chairman) হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। 

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পরেই এ দিন সরকারিভাবে ঘোষণা হয় এই নিয়োগের। এই নিয়োগের মাধ্যমে শোভনের রাজনীতিতে ফের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রাজনীতির বাইরে থাকলেও, মমতার সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ ও সরকারি দায়িত্ব পাওয়া তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

নতুন পদ পাওয়ার খবরে আপ্লুত শোভন। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন - আমার চোখের সামনে নিউটাউন শহর গড়ে উঠেছে। আমাকে দিদি আজ এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সব রকম ভাবে এই দায়িত্ব পালন করব। নিউটাউন রাজারহাট কীভাবে আরও ভাল করে গড়ে তোলা যায় আমি সেটা দেখব। ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই তাঁকে। 

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Bandyopadhyay) পর শোভন চট্টোপাধ্যায়ের (Sovan Chatterjee) সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সাক্ষাৎ-জল্পনা। 'দার্জিলিঙে (North Bengal flood) মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা বৈঠক করলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Baisakhi Banerjee) ও তার মেয়েকে নিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ে এসেছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শুধুমাত্র বৈঠক হয় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল।তাহলে কি কালীপুজোর পরেই ঘাসফুলে ঘর ওয়াপসি কাননের? সেই প্রশ্নই উঠছে রাজনৈতিক মহলে। 

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গত কয়েকদিন ধরে সেখানেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা-শোভনের সম্পর্ক বরাবরই সুমধুর। প্রতি ভাইফোঁটায় দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে ফোঁটা নেন তিনি। তবে মাঝে খানিকটা দূরত্ব বেড়েছিল তাঁদের। বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন। যদিও খুব অল্প সময়েই মোহভঙ্গ হয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় কাননের। তারপর দীর্ঘদিন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। গতবছরও ভাইফোঁটা নিতে বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে ‘দিদি’র কাছে গিয়েছিলেন তিনি। সামনেই ভাইফোঁটা, তার আগে এবার পাহাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন শোভন-বৈশাখী। 

এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছে তৃণমূলে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। তারপর দলনেত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। রাজনৈতিক মহলের দাবি, শোভনের তৃণমূলে ফেরা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বিধানসভা নির্বাচনে টিকিটও কি পাবেন শোভন? তাহলে কি এবার পাকাপাকিভাবে তৃণমূলে ফিরতে চলেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র? উৎসবের আবহে মাথাচাড়া দিয়েছিল এই জল্পনা। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

