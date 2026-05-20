/Heavyweight TMC Councilor arressted: আরও বিপদে সুজিত বসু? পুলিসের জালে সল্টলেকে তোলাবাজির মাথা সুজিত-ঘনিষ্ঠ বড় তৃণমূল কাউন্সিলর

Ranjan Poddar and Rana Haldar TMC leader areested: রানা পুলিসকে জানায়, করুণাময়ী চত্বরে যে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির চক্র চলছিল, তার নেপথ্যে রয়েছেন খোদ কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দার। তাঁর নির্দেশেই এলাকায় টাকা তোলা হত এবং সংগৃহীত তোলাবাজির টাকার একটি বড় ভাগ সরাসরি পৌঁছে যেত রঞ্জন পোদ্দারের পকেটে।
নান্টু হাজরা: রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দফায় দফায় কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির আবহেই এবার সল্টলেকে তোলাবাজির অভিযোগে পুলিসের জালে ধরা পড়লেন আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর। সল্টলেকের করুণাময়ী চত্বরে হকার, ব্যবসায়ী এবং বাস চালকদের থেকে দিনের পর দিন তোলা আদায়ের অভিযোগে বিধাননগর পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান রঞ্জন পোদ্দারকে গ্রেফতার করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস।
একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাগরেদ রানা হালদারকে। ধৃত রঞ্জন পোদ্দার প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত।
প্রসঙ্গত, সুজিত বসু নিজেই বর্তমানে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি (ED)-র হেফাজতে রয়েছেন। এবার তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর গ্রেফতার হওয়ায় সল্টলেকের রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সল্টলেক করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড এবং সংলগ্ন এলাকার একাধিক হকার, ব্যবসায়ী ও বাস চালকদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজির শিকার হচ্ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, করুণাময়ী থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাস চালাতে গেলে মালিকদের মোটা টাকা দিতে হত, এমনকি ইউনিয়নকেও টাকা দিতে বাধ্য করা হত। দিনের পর দিন চলা এই জুলুমের বিরুদ্ধে অবশেষে ব্যবসায়ীরা পুলিসের কাছে যান। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস।
কী ভাবে জালে তৃণমূল নেতা?
তদন্তে নেমে পুলিস প্রথমে দিন দুয়েক আগে রানা হালদার নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে। এলাকায় রানা মূলত তৃণমূল কর্মী এবং কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাগরেদ হিসেবে পরিচিত। পুলিসের দাবি, ধৃত রানাকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেই এই তোলাবাজি চক্রের আসল চাঁইয়ের হদিশ মেলে।
রানা পুলিসকে জানায়, করুণাময়ী চত্বরে যে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির চক্র চলছিল, তার নেপথ্যে রয়েছেন খোদ কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দার। তাঁর নির্দেশেই এলাকায় টাকা তোলা হত এবং সংগৃহীত তোলাবাজির টাকার একটি বড় ভাগ সরাসরি পৌঁছে যেত রঞ্জন পোদ্দারের পকেটে।
গ্রেফতার
সাগরেদের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে বুধবার করুণাময়ী চত্বর থেকেই প্রথমে আটক করা হয় কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দারকে। এরপর তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানায় নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। কিন্তু তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি মেলায় এবং তোলাবাজির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে।
বর্তমানে থানায় রেখে ধৃত কাউন্সিলর ও তাঁর সাগরেদকে লাগাতার জেরা করা হচ্ছে। পুলিস খতিয়ে দেখছে যে, হকার ও ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা তোলার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ‘ফিক্সড চার্ট’ বা তালিকা ছিল কি না। একই সঙ্গে, তোলাবাজির এই বিপুল টাকার ভাগ রঞ্জন পোদ্দার ছাড়াও অন্য কোনও প্রভাবশালী নেতার কাছে পৌঁছত কি না, তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিস।
সুজিত বসুর ছায়া
রাজনৈতিক মহলে রঞ্জন পোদ্দারের পরিচয় কেবল কাউন্সিলর বা বোরো চেয়ারম্যান হিসেবেই নয়, তিনি সুজিত বসুর ডানহাত হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে সুজিত বসুর সঙ্গেই তাঁকে দেখা যেত।
সুজিত বসু ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এবার রঞ্জনের এই পতন তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি আরও বাড়াল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পুলিস জানিয়েছে, ধৃত কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দার এবং রানা হালদারকে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বিধাননগর আদালতে তোলা হবে। সেখানে পুলিস নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে।