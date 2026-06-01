/TMC expel MLA: বিগ ব্রেকিং: দলবিরোধী কাজের জন্য ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রবীর চক্রবর্তী: দল বিরোধী কাজের জন্য ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস। চিঠি দেওয়া হয়েছে স্পিকারের কাছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠক করে জানান যে, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বিধায়ক ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং সন্দীপন সাহা অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের জন্য দলের তরফে কোনও রেজোলিউশন হয়নি। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR হয়। স্পিকারের নির্দেশে পুলিস মন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয় সিআইডিকে দেখতে বলেন।
ব্লক লেটারে ১০ জন বিধায়কের নাম লেখা ছিল। এর মধ্যে ৩ জন বিধায়ক ভিডিও কনফারেন্সে সিআইডিকে নিজেরাই জানায় ওই সই তাঁদের নয়। বাহারুল ইসলাম নিজে জানিয়েছে সে চিঠির তারিখের দিন কলকাতায় আসেনি। ভাঙরে ছিলেন। সিআইডি সেই কারণে আজ হাজিরা দিতে বলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বল্দ্যোপাধ্যায়কে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২১ সালে তিনি বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন। তাঁকেও সই যুক্ত রেজোলিউশন দিতে হয়েছিল।
যাঁরা এই সই-দুর্নীতি করলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে এটা বিজেপির প্রতিহিংসা নয় বেই জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
তৃণমূল পার্টি উঠে গেছে, কার ওপর প্রতিহিংসা নেব? মুখ্যমন্ত্রী বলেন।
আর দলকে না জানিয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করায়, শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তৃণমূল উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।
তৃণমূল সূত্রে খবর, বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে ইমেল এবং হোয়াট্সঅ্যাপ মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকেও।
বহিষ্কারের পর সন্দীপন বলেন, সন্দীপনের দাবি, ' ছ'তারিখে একটি মিটিংয়ে সাধারণ মিটিংয়ে ডেকে সেখানে উপস্থিতির সই করিয়ে সেটাকে পরবর্তীকালে রেজুলেশন হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এটা অনৈতিক এবং বহু বিধায়ক যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না, ব্লক লেটারে তাঁদের নাম লেখা হয়েছে। ব্লক লেটার সিগনেচার হয় না। সেটাও সেই রেজুলেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষকে অধ্যক্ষের কাছে পেশ করা হল। যেটা আইন বহির্ভূত এবং এই পুরো ব্যাপারটাকে নিয়ে এসে প্রতিটি বিধায়কের নৈতিকতাকে প্রশেন্র মুখে ঠেলে দিল। সেই কারণেই আমরা এটাকে গোচরে এনেছি।'
তিনি আরও জানান, 'যারা অনৈতিক কাজ করে, দল তাদের সমর্থন করে। আর যারা নৈতিক কাজ করে, তাদের বহিষ্কার করে। আমরা তো জানতামই না, একটা হাজিরা খাতার সইকে প্রস্তাবের সই বলে চালানো হবে।' পরিষদীয় ক্ষেত্রে এই দু’জনের ভূমিকা কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, এই দুই বিধায়ক ‘দলহীন’ হিসাবে থাকবেন। রাজ্যসভা নির্বাচন বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে দলের হুইপ না নির্দেশ মানতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন না। পৃথক কোনও ঘটনায় তৃণমূল তাঁদের সদস্যপদ বাতিলেরও আবেদন জানাতে পারবে না।
ঋতব্রতকে এর আগেও বহিষ্কার করেছিল সিপিআইএম পার্টি। ২০১৪ সালে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল সিপিএম। তাঁর মেয়াদ ছিল ২০২০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৭ সালে বিভিন্ন অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করে সিপিএম। তার পর থেকে তিন বছর তিনি রাজ্যসভায় দলহীন সাংসদ হিসাবে ছিলেন। আরজি কর-কাণ্ডের পর জহর সরকার মধ্য মেয়াদে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলে তৃণমূলের টিকিটে দেড় বছরের জন্য সংসদের উচ্চকক্ষে গিয়েছিলেন ঋতব্রত। তার পর তাঁকে বিধানসভায় এনে প্রার্থী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
TMC-র এই সিদ্ধান্তের ফলে বিধায়ক সংখ্যা আরও কমে গেল তৃণমূলের। ৮০ থেকে কমে গিয়ে ঘাসফুল শিবিরের বিধায়ক সংখ্যা হল ৭৮-এ। কারণ ঋতব্রত ও সন্দীপন দুজনেই জয়ী বিধায়ক ছিলেন। এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায় উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইমেল এবং হোয়াট্সঅ্যাপে ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
TMC-র তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাত্র কিছুক্ষণ আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, সন্দীপন সাহা এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের সই জল হয়েছে। তার ভিত্তিতে সই বিতর্ক-সহ তদন্ত শুরু করা হয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই হয় FIR. তার কিছুক্ষণের মধ্যে সামনে আসে বহিষ্কারের ঘটনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)