ED Raids IPAC Office: BIG BREAKING! অ্যাইপ্য়াক কাণ্ডে এবার হাইকোর্টে তৃণমূল!

ED Raids IPAC Office: BIG BREAKING! অ্যাইপ্য়াক কাণ্ডে এবার হাইকোর্টে তৃণমূল!
ED Raids IPAC Office: শীতের শহরে হাওয়া গরম। ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের দুটি অফিসে হানা দিল ইডি। বাদ গেল না লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িও
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আইপ্যাক কাণ্ডে নয়া মোড়। এবার হাইকোর্টে তৃণমূল। ইডির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল রাজ্যের শাসক দল। মামলায় পার্টি করা হল অ্যাইপ্য়াককে।
আরও পড়ুন: ED Raids IPAC Office: 'আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করবই', আইপ্যাক কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবারই রাজপথে মমতা!
শীতের শহরে হাওয়া গরম। ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের দুটি অফিসে হানা দিল ইডি। বাদ গেল না লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িও। খবর পেয়েই প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর চলে যান সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে। এরপর প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরেই সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সন্ধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলার গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা, 'সারাক্ষণ শুধু হামলা করা, আর মিথ্যা কথা বলা। করছে লুঠ, বলছে জুট। এর বিরুদ্ধে আগামীকাল বিকেল ৩ টের সময়ে, আপনারা জমায়েত হয়ে যাবেন আড়াইটের মধ্যে, যে যেরকম পারবেন। যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ডের সামনে জমায়েত হবে। ওখান থেকে মিছিল, রুটকে আমি সিপিকে বলেছিল, পারমিশন নিয়েছি। যাদবপুর ফাঁড়ি হয়ে আনোয়ার শাহ রোড হয়ে টালিগঞ্জ হয়ে গড়িয়াহাট, রাসবিহারী হয়ে হাজরায় এসে মিছিল শেষ হবে'। জানান, 'আমি নিজে মিছিলে থাকব। আমাকে ঘাটাবেন না। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করব। আঘাত করবেন না, একটাও কথা বলব। নীরবতাই শক্তি'।
এদিকে সকালে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌছনোর কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। হাতে সবুজ ফাইল। কোথায় থেকে এল এই ফাইল? ফাইলে কী আছে? বিরোধীরা যখন প্রশ্ন তুলেছে, তখন হাইকোর্টে যাচ্ছে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফাইল ছিনিয়ে নিয়েছেন। দু'টি জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই আমাদের এই তল্লাশি অভিযান চলছিল।'
এর আগে, ল্টলেকে আইপ্যাকের থেকে অফিসের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে কার্যত বোমা ফাটান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, , 'আমাদের কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। সকাল ৬টা থেকে অপারেশন শুরু করেছে। দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। ল্যাপটপ থেকে দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। সব কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের সব কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি মনে করি এটা অপরাধ। এটা মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি। গণতন্ত্রের হত্যাকারী বিজেপি। বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। কোনও লিখিত নির্দেশ নয়, হোয়াটসঅ্যাপের নির্দেশে কাজ চলছে।'
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সকালে অফিসে কেউ ছিল না। ফাঁকা অফিস থেকে ইডি সব কাগজপত্র, ল্যাপটপ, আইফোন নিয়ে গিয়েছে।' তোপ দাগেন, 'বিজেপির রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার সাহস নেই। তাই ইডিকে দিয়ে আমাদের ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করাল। আমাদের সব কাগজ, তথ্য লুট করাল। আইপ্যাক তৃণমূলের অথরাইজড টিম। তাদের কাছ থেকে ইডিকে দিয়ে চোরের মতো সব কাগজ লুট করানো হল। ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে।'
আরও পড়ুন: IPAC Net Worth: মমতা থেকে মোদীর স্ট্র্যাটেজিস্ট, জেতার পিছনে চতুর অঙ্ক! ভোটে ম্যাজিক দেখানো আইপ্যাকের সম্পত্তি কত? চমকের পর চমক...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)