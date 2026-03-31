Form 6 controversy: ফর্ম ৬ নিয়ে সংঘাত সপ্তমে: দিনে সংঘর্ষ, রাতে বিজেপির বিরুদ্ধে থানায় তৃণমূল

Form 6 controversy:  'ভোটার তালিকায় নোংরা খেলায় সিদ্ধহস্থ বিজেপি', এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেকের।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 31, 2026, 10:24 PM IST
ফর্ম ৬ নিয়ে সংঘাত সপ্তমে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফর্ম ৬ সংঘাতে নয়া মোড়। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে যখন থানায় অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল, তখন এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো পোস্ট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'দিল্লি ও মহারাষ্ট্র প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল। আসল খেলা খেলছে বাংলায়'।

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে অভিষেকের অভিযোগ, 'আমরা নিজেদের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলি। অথচ আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষকই এখন গণতন্ত্র ধ্বংস করার কাজে সহায়তা করছে। বিজেপি  'পালটানো দরকার' বলে চিত্‍কার করছে। তাঁদের আসল লক্ষ্য  'ভোটার তালিকা পালটানো দরকার। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি থেকে বহিরাগত ভোটার এনে ডেমোগ্রাফি বদল করতে চেয়েছিল'।

 

ঘটনার সূত্রপাত আজ, মঙ্গলবার সকালে। হঠাত্‍  স্ট্র্যান্ড রোডে নতুন সিইও অফিসের সামনে হাজির হন তৃণমূলপন্থী কয়েকজন বিএলও। পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা এক যুবক বাকি প্লাস্টিকে ভরে ফর্ম ৬ এনে সিইও অফিসে জমা দিতে এসেছিলেন! শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ।  তৃণমূলপন্থী দাবি, ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁরা।

এদিকে সিইও অফিসের সামনে যখন তৃণমূলপন্থী বিএলওদের বিক্ষোভ চলছে, তখন সেখানে হাজির হন বিজেপি। বিক্ষোভ-পালটা বিক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিসকে।

এদিকে ফর্ম ৬ বিতর্কে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে উল্লেখ, 'আমরা লক্ষ্য করছি, বিজেপি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। আমাদের কাছে খবর আছে যে বহু ফর্ম ৬ জমা দিচ্ছে বিজেপি এজেন্টরা। এটা কোনও সাধারণ আবেদন নয়, যারা এখানকার বাসিন্দা নয় তাদের এভাবে ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। ঠিক এরকম করা হয়েছিল বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও দিল্লির ভোটে। ২০২৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা বজায় রাখতে হবে। আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ করা যেতে পারে, যাতে জেলা বিচারক বা অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের তো অভিজ্ঞ বিচারকরা প্রতিটি জেলায় এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে বাকি থাকা আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য,  'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে সব দাবি ও আপত্তি বিচার করবেন নির্দিষ্ট বিচারিক আধিকারিকরা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে দাবি ও আপত্তি—দুটোই রয়েছে এবং তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই চলছে। এরপরও এই বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ৪টি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

