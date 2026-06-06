Chingrighata Metro: 'তৃণমূল সরকার মেট্রোর কাজ বন্ধ করে দেয়,' চিংড়িঘাটায় মেট্রো পরিদর্শে গিয়ে তোপ রেলমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্যে থমকে থাকা রেল ও মেট্রো প্রকল্পগুলো গতি পেতে শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে কলকাতা মেট্রোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিংড়িঘাটা মোড়ের কাজ কতদূর এগিয়েছে, তা সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।
শনিবার প্রকল্প এলাকায় পৌঁছে মন্ত্রী ড্রোনের সাহায্যে ওপরের অংশের নির্মাণকাজ পরখ করেন। সেখানে মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে লাগানো ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে আধিকারিকরা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে দেন আর কতটা কাজ বাকি রয়েছে এবং তা কতদিনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব।
'উন্নয়ন আটকাতে কোর্টে গিয়েছিল পূর্বতন সরকার'
পরিদর্শন শেষে আগের তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রেলমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতার বাসিন্দাদের জন্য মেট্রো পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বহুবার এই মেট্রো প্রকল্পের সম্প্রসারণ এবং চিংড়িঘাটার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আগের সরকার এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মেট্রোর কাজ চালু করার জন্য আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। হাইকোর্ট কাজ চালু করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।'
নতুন সরকারের আমলে কাটছে জট
অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেট্রোর অনেক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জমি সংক্রান্ত যেটুকু সমস্যা এখনও বাকি আছে, তা দ্রুত মেটাতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং যেখানে যেখানে জমি জট রয়েছে, সেই জায়গাগুলোতে কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
কলকাতার জন্য বড় উপহার: ৬০টি নতুন রেক
কলকাতা মেট্রোর যাত্রীদের জন্য একটি বড় সুখবর দিয়ে রেলমন্ত্রী জানান, ধাপে ধাপে কলকাতা মেট্রোয় ৬০টি নিউ জেনারেশন আধুনিক রেক আনা হচ্ছে। এর ফলে তিলোত্তমার মেট্রো পরিষেবা আরও উন্নত, গতিশীল ও বিশ্বমানের হয়ে উঠবে।
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