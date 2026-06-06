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Chingrighata Metro: 'তৃণমূল সরকার মেট্রোর কাজ বন্ধ করে দেয়,' চিংড়িঘাটায় মেট্রো পরিদর্শে গিয়ে তোপ রেলমন্ত্রীর

Ashwini Vaishnaw: চিংড়িঘাটাতে মেট্রোরেলের কাজ কতদূর এগিয়েছে, তা হাতে-কলমে পরখ করে দেখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি ড্রোনের মাধ্যমে উপর অংশের কাজ খতিয়ে দেখেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:00 PM IST
Chingrighata Metro: 'তৃণমূল সরকার মেট্রোর কাজ বন্ধ করে দেয়,' চিংড়িঘাটায় মেট্রো পরিদর্শে গিয়ে তোপ রেলমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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