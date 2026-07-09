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এবার মমতার দুর্নীতির পর্দাফাঁস! বিভিন্ন দফতরের কাছে জরুরি ভিত্তিতে চাওয়া হল নথি

TMC government corruption:  অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোয়ন্ননমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ আরও বেশ কয়েকটি দফতরের মন্ত্রীরা।

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:03 PM IST
এবার মমতার দুর্নীতির পর্দাফাঁস! বিভিন্ন দফতরের কাছে জরুরি ভিত্তিতে চাওয়া হল নথি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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