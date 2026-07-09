/এবার মমতার দুর্নীতির পর্দাফাঁস! বিভিন্ন দফতরের কাছে জরুরি ভিত্তিতে চাওয়া হল নথি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির পর্দাফাঁস! বিভিন্ন দফতর কাছে এবার নথি ও তথ্য চাইল বিশেষ মন্ত্রিগোষ্ঠী। নবান্নে প্রথম বৈঠকেই বড় সিদ্ধান্ত।
বাংলার পালাবদল। মসনদে বিজেপি। ক্ষমতায় আসার পর থেকে আগের তৃণমূল সরকারের ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতি অভিযোগ তুলছে বর্তমান সরকার। বস্তুত বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে বিভিন্ন দফতরে দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে শ্বেতপ্রকাশ করা হবে। এরপর চলতি মাসে মন্ত্রিসভা বৈঠকে একটি বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী তৈরি করা হয়। নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
আজ, সোমবার সেই মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রথম বৈঠক হল নবান্নে। সূত্রের খবর, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোয়ন্ননমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ আরও বেশ কয়েকটি দফতরের মন্ত্রীরা। শ্বেতপ্রকাশ নিয়ে স্রেফ আলোচনা ন. বিভিন্ন দফতরকে নথি ও তথ্য দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে বিধানসভায় বাজেটে জবাবি ভাষণেও এই শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দফতরের পর দফতরের কাজকর্ম নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। অর্থ দফতর ব্যাখ্যা করবে যে, কী ভাবে অব্যবস্থাপনার কারণে সরকারের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দফতরগুলি বোঝাবে, কেন একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েও শেষ হয়নি। কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল'!
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